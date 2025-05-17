“وداعا للصالونات” أقوى 5 وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن.. الكل هيسألك عن سره

أصبح رائج في الفترة الأخيرة استعمال وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن نُظراً لفعاليتها الكبيرة التي تخلو من أي أثار جانبية، حيث يُعد الحصول على شعر صحي وقوي ولامع هو حلم تسعى لتحقيقه كل إمرأة وسوف نعرض لكم تلك الوصفات البسيطة التي لم تفشل أبداً في تحسين الشعر المجعد والجاف إلى شعر يجعل كل من يراه يتسأل عن سر جمالها.

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن

الشعر المجعد يُعتبر من أنواع الشعر التي قد تكون تحدياً للمرأة بسبب صعوبة ترتيبه وجفافه، ولكن على الرغم من ذلك يمتاز بمظهر فريد من نوعه إذا تم العناية به بشكل صحيح إذا كنتِ تبحثين عن طرق طبيعية لتنعيم الشعر الخشن، إليكِ مجموعة من الوصفات البسيطة باستخدام مكونات منزلية:

خل التفاح

خل التفاح يُساعد على تحقيق التوازن في درجة الحموضة الطبيعية للشعر، مما يجعله أقل تجعيداً وأكثر لمعاناً وجمالاً، ولاستخدام هذه الطريقة:

ضعي كميات تكاد تكون متساوية من الماء وخل التفاح.

بعد ذلك ضيفي المزيج على شعرك بعد التأكد من غسله بالشامبو تماماً.

اتركيه لبضع دقائق.

ثم اشطفيه بالماء البارد.

وصفة القهوة

القهوة تعمل على تنعيم الشعر كما تجعله يلمع، بالإضافة إلى الحد من تساقطه، قومي بالآتي:

بللي شعرك بالماء البارد.

دلكي فروة الرأس والشعر بالقهوة المبردة.

اتركي القهوة على شعرك لمدة ربع ساعة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرة واحدة أسبوعياً.

جل الصبار

جل الصبار يُرطب الشعر بعمق ويُكسبه نعومة حريرية لإعداد هذه الوصفة اتبع الآتي:

امزجي ملعقتين من جل الصبار مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ضعي الخليط على الشعر المُبلل مع توزيعه جيداً

اتركيه لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلي الشعر بالماء الفاتر.

قناع الأفوكادو

الأفوكادو غني بالعناصر المغذية التي تُرطب الشعر وتنعمه، لتحضير القناع:

اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة.

أضيفي ملعقتين من العسل وملعقتين من زيت الزيتون.

وزعي الخليط على الشعر المغسول واتركيه لمدة ربع ساعة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر.

زيت الخروع الدافئ

زيت الخروع يُعيد الحيوية للشعر ويُخفف من الخشونة لتحضير هذا العلاج اتبع ما يلي: