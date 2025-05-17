“أطفالك بيسألوك عليها” بعد ما اتغيرت يلا نزل تردد قناة كراميش 2025 karameesh.. متشيلش هم

تُعد قناة كراميش من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، حيث حظيت بإعجاب كبير وشعبية واسعة بفضل ما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي هادف كما تتميز القناة ببرامجها المخصصة لتطوير مهارات الأطفال وتعزيز سلوكياتهم الإيجابية، وهذا جعلها الخيار المفضل للأسر الباحثة عن محتوى تعليمي ممتع، وفيما يلي نعرض تردد قناة كراميش 2025.

تردد قناة كراميش 2025 على النايل سات

باختصار، قناة كراميش تواصل تحقيق النجاح بفضل محتواها الفريد الذي يلبي احتياجات الأطفال في التعليم والترفيه، مما يجعلها الخيار الأمثل لمتابعة المحتوى الهادف بجودة عالية، إليكم تردد قناة كراميش 2025 كما يلي:

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط قناة كراميش على جهاز الاستقبال

للاستمتاع بمشاهدة قناة كراميش بجودة عالية، يمكنك ضبط القناة بسهولة على جهاز الاستقبال دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الصيانة باتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات بجهاز التلفزيون الخاص بك.

اختر قسم “التركيب العام” من القائمة الرئيسية.

انتقل إلى خيار “إضافة قناة جديدة”.

حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد ومعدل الترميز والاستقطاب.

اضغط على زر “تحميل” وانتظر حتى تظهر القناة، ثم احفظ الإعدادات.

أبرز برامج وأغاني قناة كراميش

تشتهر القناة بمجموعة مميزة من الأغاني والأناشيد التي تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية، ومن أبرزها:

أغنية “شوشو الشريرة”.

أغنية سوسو الثرثارة ليش بتحكي للجيران.

أغنية بابا معصب.

أغنية بابا نور عينيه.

أغنية أنا والماما.

أغنية “أنا وسوسو ماتشي توينز”.

تجمع هذه الأغاني بين الترفيه والتعليم، ما يجعلها تجربة مميزة تنمي قدرات الأطفال.

مميزات قناة كراميش

قناة كراميش تقدم تجربة مشاهدة فريدة للأطفال وأولياء الأمور بفضل المميزات التالية: