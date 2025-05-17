“أجمل أوقات أطفالك هنا” تردد قناة وناسة كيدز 2025..نافذتك السحرية لعالم الطفولة

تردد قناة وناسة كيدز 2025 أصبح الآن متاحاً بجودة محسنة، حيث أعلنت إدارة القناة عبر عن التردد الجديد الذين تم تغيره ونقله على الأقمار الصناعية علماً بأن هذه القناة تُعتبر واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، إذ تقدم محتوى مميز يناسب مختلف الأعمار ويعزز المهارات التفاعلية لديهم مما جعلها تحظى بمتابعة ملايين الأطفال لها.

تردد قناة وناسة كيدز 2025 على النايل سات

بهدف توفير تجربة مشاهدة مميزة بجودة عالية للصوت والصورة، حرصت إدارة قناة وناسة كيدز على تحديث الترددات على القمر الصناعي نايل سات، حيث يمكنك ضبط وتنزيل تردد قناة وناسة كيدز 2025 بسهولة وفقاً للبيانات التالية:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

تردد قناة وناسة كيدز الجديد موجود أيضاً على القمر الصناعي عرب سات، إليكم بيانات تنزيله على جهاز التلفاز الخاص بكم كما يلي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة كيدز

تُعد عملية ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال سهلة للغاية، إليكم الخطوات البسيطة:

افتح قائمة إعدادات جهاز الاستقبال.

حدد منها خيار “قائمة الترددات” ثم أضف تردداً جديداً.

أدخل بيانات التردد الخاص بالقناة.

اضغط على زر البحث.

انتظر حتى يتم العثور على القناة.

احفظ الإعدادات وسوف تجد القناة ضمن القائمة.

مميزات قناة وناسة كيدز

تمتاز قناة وناسة كيدز بمجموعة من الخصائص التي تجعلها من بين أفضل القنوات للأطفال من أبرزها:

تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم.

بث مستمر على مدار الساعة دون انقطاع.

جودة عالية للصوت والصورة.

برامج متنوعة تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية.

محتوى آمن يراعي قيم وتقاليد المجتمع العربي.

أبرز برامج قناة وناسة كيدز

تتميز قناة وناسة كيدز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب الأطفال وتساعد على تنمية مهاراتهم، من أبرز هذه البرامج: