“خلي ولادك مبسوطين ” تنزيل أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2025.. حصري بجودة HD

تُعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الترفيهية والتعليمية التي صُنعت خصيصاً لكي تكون للأطفال، حيث تقدم محتوى غنياً يهدف إلى تنمية القدرات العقلية وتعزيز القيم الأخلاقية لدى الصغار بالإضافة إلى تميز القناة بتقديم أناشيد وبرامج تعليمية تجمع بين الترفيه والفائدة، مما جعلها على رأس القنوات التي يفكر بها الأباء لمشاهدة أطفالهم محتواها، نستعرض لكم الآن أحدث تردد قناة طيور الجنة لعام 2025 مع شرح خطوات ضبطها.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات

تسعى قناة طيور الجنة إلى توفير تجربة مشاهدة ممتعة وعالية الجودة من خلال تحديث ترددها بشكل مستمر، حيث يمكنك استقبال تردد قناة طيور الجنة 2025 بسهولة من خلال اتباع الآتي:

التردد: 11272.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على عرب سات

يمكن لمتابعي القناة استقبالها أيضاً عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية من خلال التردد التالي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

لضمان استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على جهاز الرسيفر بدون مشاكل، اتبع الخطوات التالية:

افتح القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال باستخدام الريموت كنترول.

اختر خيار “التركيب” أو Installation.

حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد بشكل صحيح.

اضغط على خيار “بحث” أو Scan.

بعد اكتمال عملية البحث، احفظ القناة من خلال اختيار “حفظ” أو Save.

سوف تُضاف القناة إلى قائمة القنوات الخاصة بك خلال ثوانٍ، لتتمتع أنت وأطفالك بمحتواها المميز.

أبرز محتويات قناة طيور الجنة

تُقدم قناة طيور الجنة محتوى متنوع يناسب جميع الأعمار، ويجمع بين التعليم والترفيه ومن بين البرامج التي تُعرض على القناة ما يلي: