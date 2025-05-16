“السر في التوريق”! طريقة عمل الكرواسون في المنزل.. من المطبخ الفرنسي إلى مائدتك

تسعى الكثير من ربات المنازل لتحضير وجبات إفطار بأشكال مختلفة تكون مغذية وسريعة لأفراد الأسرة وهذا لإمداد أجسادهم بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الكالسيوم والحديد وغيره، ولذلك يُعتبر الكرواسون من الوصفات المثالية التي تضيف لمسة مميزة إلى طاولة الإفطار وسوف نقدم لكِ الآن طريقة عمل الكرواسون في المنزل الهش والسريع بمقادير دقيقة وخطوات واضحة لضمان أفضل النتائج.

طريقة عمل الكرواسون

إليكِ طريقة عمل الكرواسون في المنزل من خلال إحضار بعض المكونات، كما يلي:

نصف كيلو دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ثلث كوب زبدة، بدرجة حرارة الغرفة.

كوب واحد من الماء الدافىء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة

استعمال بيضة واحدة، حتى يُدهن سطح الكرواسون.

نصف كيلو جرام من الزبدة غير المملحة، لتوريق العجينة.

خطوات تحضير عجينة الكرواسون

اخلطي الخميرة مع الماء الدافئ وأضيفي السكر في وعاء صغير.

اتركِ الخليط جانباً لمدة تتراوح بين 5 إلى10 دقائق حتى يتجانس.

ضعي الدقيق والملح في وعاء كبير أو في وعاء العجان الكهربائي.

أضيفي خليط الخميرة تدريجياً وابدئي بخلط المكونات.

أضيفي نصف قالب الزبدة أثناء العجن بشكل تدريجي حتى تمتزج بالكامل، مما يجعل العجينة ناعمة ومرنة.

شكلي العجينة على هيئة كرة، ثم غطيها واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى يتضاعف حجمها.

افردي قالب الزبدة باستخدام نشابة على ورقة بلاستيكية حتى يصبح بسمك رفيع.

ضعي الزبدة المفرودة في الثلاجة لمدة ساعة.

افردي العجينة بعد التخمير على سطح مرشوش بالدقيق، بحيث تأخذ شكلاً مستطيلاً

ضعي الزبدة المفرودة في منتصف العجينة، واطوي الأطراف لتغطي الزبدة بالكامل.

اضغطي برفق على العجينة باستخدام النشابة، ثم اطويها نصفين.

غلفي العجينة وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

بعد إخراج العجينة من الثلاجة، افرديها مرة أخرى لتصبح بشكل دائري.

استخدمي سكيناً حاداً أو قطاعة البيتزا لتقطيع العجينة إلى مثلثات متساوية.

قومي بلف كل مثلث من القاعدة باتجاه الطرف ليأخذ شكل الكرواسون.

ضعي قطع الكرواسون في صينية مغطاة بورق زبدة، وادهني السطح بالبيضة المخفوقة.

اتركي الكرواسون ليختمر مرة أخرى لمدة 20-30 دقيقة.

اخبزيه في فرن مُسخن مسبقاً على

درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى يكتسب لوناً ذهبياً.

أسرار نجاح الكرواسون