امتى العيد الكبير 2025 في مصر؟ .. المعهد القومي للبحوث الفلكية تكشف التفاصيل

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد غرة ذو الحجة حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرًة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:03 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو وهو يوم الرؤية الشرعية، وهذه الرؤية التي تحدد الموعد النهائي الرسمي لعيد الأضحى المبارك.

العيد الكبير 2025

من المتوقع أن يكون العيد الكبير “عيد الأضحى المبارك” يوافق يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 بعد غروب الشمس في التاسع من شهر ذي الحجة ويستمر عيد الأضحى لمدة أربعة أيام وينتهي يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية إلا أنه يتم تحديد الموعد النهائي الرسمي لعيد الأضحى المبارك بعد تحري رؤية الهلال الشرعية.

مظاهر احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك 2025

هناك العديد من مظاهر الاحتفال المختلفة والعادات والتقاليد المتنوعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والتي تتمثل في الآتي: