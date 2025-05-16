وزارة التربية والتعليم تكشف عن اختبار sat لمنظومة التعليم الجامعي 2025 .. يبدأ في هذا الموعد

عودة نظام sat مرة أخرى لمنظومة التعليم الجامعي بدايًة من شهر يونيو المقبل 2025 وهو يعتبر من أهم الاختبارات لطلاب الدبلومة الأمريكية المؤهل للقبول بالجامعات، وخلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة كولدج بورد تم الاتفاق على إعادة تقديم اختبار sat في مصر وذلك في إطار رؤية وزارة التربية والتعليم من أجل تنمية وتحسين منظومة التعليم ما قبل الجامعي وتطوير برامج الاستعداد الجامعي المعترف بها عالميًا.

اختبار sat

وفقًا لحديث وزارة التربية والتعليم فإن عودة اختبار sat يعتبر من أهم وأبرز الاختبارات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد توقف أكثر من أربع سنوات وهذا يعكس الثقة في منظومة التعليم الدولي في مصر واستعادة لنظام التعليم الأمريكي المعتمد والمتكامل، وحول آلية تطبيق اختبار sat شدد الوزير على أهمية اختيار مراكز الامتحانات واختيار مؤسسات موثوقة ومؤهلة من أجل ضمان سير الامتحانات بكل سهولة وفقًا لأعلى معايير النزاهة والخصوصية.

مميزات اختبار sat

اختبار sat له مجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها ومن أبرزها: