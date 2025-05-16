خطوات تجديد الشهادة الصحية من خلال منصة بلدي بالمملكة العربية السعودية 1446

أصدرت المملكة السعودية منصة بلدي التي تعتبر من أبرز المنصات الإلكترونية التي تساعد في تجديد الشهادة الصحية وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية، حيث وفرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هذه الخدمة الإلكترونية من أجل تجديد أو استخراج الشهادة الصحية بدون الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين.

منصة بلدي

يمكنك التسجيل في منصة بلدي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة بلدي

إنشاء حساب جديد على المنصة بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة لها.

اختر خدمة “التسجيل في منصة بلدي” من القائمة الرئيسية.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

الموافقة على الشروط والأحكام.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تأكيد التسجيل”.

خطوات استخراج الشهادة الصحية عبر منصة بلدي

يمكن للمواطنين في المملكة استخراج الشهادة الصحية عبر منصة بلدي من خلال اتباع الخطوات التالية: