جميع مباريات بتروجيت في الدوري المصري .. أبرزها مواجهته أمام الزمالك في هذا الموعد!

يتابع مسئولي نادي الزمالك مع المدير الفني للفريق استعدادات الفريق الأول من أجل مواجهة بتروجيت في الجولة الثامنة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز حيث يعقد رئيس نادي الزمالك جلسات متواصلة مع المدير الفني لمواجهة فريق بتروجيت من أجل حساب منافسات الجولة الثامنة ضمن مرحلة الحسم عقب سقوط الأبيض في فخ الهزيمة أمام بيراميدز، حيث يستأنف فريق نادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي استعدادًا للقاء الحاسم في المباراة التي تعتبر من أقوى المباريات منافسة بين الفريقين.

بتروجيت

تنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره بتروجيت اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز من مرحلة الحسم وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساًء، وتقام المباراة على أرض ملعب الكلية الحربية ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس أحداث المباراة لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بتروجيت في بطولة الدوري المصري الممتاز الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيل نادي بتروجيت أمام نظيره نادي الزمالك في المباراة يوم السبت 24 مايو

جاء تشكيل نادي بتروجيت أمام نظيره نادي الزمالك في المباراة من أقوى اللاعبين كما يلي: