“قائمة كاملة”.. شفرات نادرة في جاتا فايس سيتي GTA Vice City 2025 الأقوى على الإطلاق ⭐⭐⭐طائرة هيلكوبتر سيارات طائرة رشاشات لا نهائية تجعلك ملك اللعبة! بوش

تُعد لعبة جاتا فايس سيتي واحدة من أشهر ألعاب العالم المفتوح التي لا تزال تحتفظ بمكانتها المميزة في قلوب عشاق الألعاب الإلكترونية، وما يجعل هذه اللعبة بتميزها بطابع فريد هو توفر مجموعة كبيرة من الشفرات السرية والأكواد الخاصة، حيث يمكن للاعب من خلالها استدعاء سيارات فاخرة، أو الحصول على ترسانة متنوعة من الأسلحة، بل وحتى تعديل الطقس وسرعة الشخصيات.

شفرات جاتا فايس سيتي 2025

إذا كنت من عشّاق GTA Vice City وتبحث عن مزايا إضافية ممتعة، فإليك مجموعة من أقوى الشفرات داخل اللعبة:

شفرات الأسلحة والذخيرة

THUGSTOOLS: مجموعة أسلحة نارية أساسية.

PROFESSIONALTOOLS: أسلحة ثقيلة وصاروخية.

NUTTERTOOLS: أسلحة رشاشات ثقيلة.

PRECIOUSPROTECTION: تعبئة الدرع بشكل كامل.

ASPIRINE: استعادة الدم كاملاً.

شفرات مستوى المطاردة

YOUWONTTAKEMEALIVE: رفع مستوى المطلوب عند الشرطة.

LEAVEMEALONE: خفض درجة المطلوب وتصفير النجوم.

شفرات الطقس

APLEASANTDAY: طقس غائم خفيف.

ALOVELYDAY: طقس صحو ومشرق.

ABITDRIEG: غيوم كثيفة.

CATSANDDOGS: أمطار غزيرة.

CANTSEEATHING: ضباب كثيف يغطّي المدينة

شفرات المركبات

PANZER: استدعاء دبابة عسكرية.

SEAWAYS: جعل السيارات تسير فوق الماء.

COMEFLYWITHME: الطيران بالسيارات.

GRIPISEVERYTHING: تحسين السيطرة على السيارات.

BIGBANG: تفجير كل السيارات القريبة.

شفرات الشخصيات والتصرفات

STILLLIKEDRESSINGUP: تغيير شكل ولباس تومي.

FIGHTFIGHTFIGHT: حالة شغب، الجميع يتقاتل.

NOBODYLIKESME: جعل الناس يكرهونك.

OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS: تسليح جميع الأشخاص.

CHICKSWITHGUNS: البنات تحمل مسدسات.

ICANTTAKEITANYMORE: تومي ينتحر فورًا.

DEEPRIEDMARSBARS: تومي يصبح بدينًا.

PROGRAMMER: تغيير شكل تومي إلى هيئة نسائية.

شفرات الوقت وسرعة اللعبة

LIFEISPASSINGMEBY: تسريع وقت اللعبة.

ONSPEED: جعل حركة كل شيء سريعة.

BOOOOOORING: إبطاء حركة كل شيء.

شفرات إضافية مسلية

GREENLIGHT: جعل جميع إشارات المرور خضراء.

MIAMITRAFFIC: السائقين يصبحون عدوانيين.

FANNYMAGNET: الناس يتبعونك ويركبون معك.

CERTAINDEATH: تومي يدخن سيجارة.

كلمات سر الطائرات في GTA Vice City للكمبيوتر

إذا كنت من عشّاق التحليق في سماء Vice City فهذه الأكواد تمنحك متعة لا مثيل لها في عالم الطيران داخل اللعبة:

AMERICAHELICOPTER: استدعِ طائرة هليكوبتر فورية وابدأ جولتك الجوية.

FLYINGWAYS: استمتع بقيادة طائرة ركاب والتحليق بها فوق شوارع Vice City.

أقوى 5 كلمات سر أساسية في GTA Vice City للكمبيوتر

إليك أهم الأكواد التي يحتاجها أي لاعب محترف في المدينة: