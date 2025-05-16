تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل وعرب سات 2025.. ثبتها كل سهولة الآن

قناة الفجر الجزائرية تعتبر واحدة من أبرز وأشهر القنوات الفضائية التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة في الجزائر وباقي الدول العربية وتقدم القناة محتوياتها كبيرة ومختلفة تشمل الدراما التاريخية والبرامج الدينية والثقافية وهذا يجعلها محط اهتمام الكثير من المشاهدين ويتساءلون عن تردد القناة الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة المسلسلات التركية ومسلسل المؤسس عثمان المعروف.

تردد قناة الفجر الجزائرية

أصدرت إدارة قناة الفجر الجزائرية التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10922.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12130.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: