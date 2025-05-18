خريطة كاملة.. أسماء الأحياء التي ستتم إزالتها في جدة 1446هـ ضمن خطة تطوير العشوائيات الجديدة.. تعرف على الأحياء المشمولة عبر بوابة jeddah.gov.sa بوش

في إطار الجهود المستمرة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، أطلقت أمانة محافظة جدة مشروعًا متكاملاً يستهدف تطوير عدد من الأحياء العشوائية ضمن رؤية السعودية 2030، يهدف هذا المشروع إلى تحويل المناطق غير المنظمة إلى أحياء حديثة تتميز ببنية تحتية متطورة، ومساحات خضراء وبيئة عمرانية منظمة تحقق متطلبات الحياة العصرية.

قائمة الأحياء المقرر إزالتها في جدة 1446

كشفت أمانة جدة عن قائمة تضم عددًا من الأحياء التي تم تحديدها ضمن خطط الإزالة وإعادة التطوير، حيث ستشهد هذه الأحياء عمليات تحسين شاملة تشمل البنية التحتية والبيئة السكنية والخدمية ومن أبرز الأحياء المعلنة:

حي الربوة.

حي الورود.

حي العزيزية.

حي قويزة.

حي أم السلم.

حي المشرفة.

حي بني مالك.

حي كيلو 14 الشمالي.

حي الروابي.

حي المنتزهات.

حي الجامعة.

طريقة الاستعلام عن تعويضات مشروع هدد جدة

وفرت أمانة جدة خدمة إلكترونية تمكن المستفيدين من متابعة مستحقاتهم والتعويضات المقررة لهم، حيث يمكن لأي متضرر الاستعلام عن وضع تعويضه بسهولة عبر الموقع الرسمي، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أمانة جدة الإلكترونية.

تسجيل الدخول بواسطة بيانات النفاذ الوطني الموحد.

التوجه إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار خدمة “تعويضات المناطق العشوائية – جدة”.

إدخال رقم الطلب الخاص بالمستفيد.

الضغط على “استعلام” لمراجعة تفاصيل التعويض والمبالغ المستحقة وتواريخ الصرف.

كيفية التأكد من شمول منزلك ضمن الأحياء المزالة

يمكن لأي مواطن التحقق من وضع العقار الخاص به من خلال الدخول إلى بوابة تطوير المناطق العشوائية عبر النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة “استعلام عن الأحياء العشوائية المزالة”، حيث تتوفر خريطة تفاعلية توضح أسماء الأحياء ومواعيد الإزالة المرتقبة، تأتي هذه المشروعات كجزء من رؤية طموحة تهدف إلى تحويل جدة إلى مدينة عالمية بمعايير حديثة، حيث يشمل المشروع تحديث شبكات الطرق، تطوير الخدمات، إنشاء مناطق ترفيهية، ومرافق تجارية حديثة.