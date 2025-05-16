بعد تأجيلها.. موعد عرض الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان وتردد قناة الفجر الناقلة

لم يتم عرض الحلقة رقم 192 من المسلسل التاريخي الشهير “المؤسس عثمان” هذا الأسبوع، وتم تأجيل إذاعة الحلقة إلى الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم الأربعاء القادم، ويعود هذا التأجيل لتزامن موعد البث الأصلي مع المباراة النهائية لكأس تركيا، الأمر الذي تعارض مع إذاعة القناة الناقلة للمباراة النهائية، وبالتالي تأجيلها أسبوعًا.

موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل المؤسس عثمان يتم عرضه يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة ATV التركية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية. كما يتم إعادة العرض على قناة الفجر الجزائرية في مساء يوم الخميس الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان

يعرض المسلسل التاريخي فترة هامة من التاريخي الإسلامي، ويتناول مسيرة عثمان بن أرطغرل في تأسيس الدولة العثمانية، وما واجهه من صراعات داخلية وخارجية حاسمة، ومن المقرر أن تبدأ الحلقات المقبلة في أجواء من الإثارة والتشويق، وتشهد تصاعدًا في المواجهات مع المغول، بالإضافة إلى ظهور علامات خيانة داخل القبيلة، على الجانب الآخر يظل ولاء الشخصيات الرئيسية مثل تورجوت ومالهون ثابتًا، حيث يمثلان دعمًا قويًا لعثمان في سعيه لتوحيد الصفوف.

ترددات قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل

يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية للقنوات الناقلة: