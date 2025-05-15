بطريقة سهلة.. رابط فعال لفتح حساب فى “بنك الخرطوم” اون لاين 2025 واستمتع بمميزات حصرية

في إطار التحول الرقمي المتسارع في القطاع المصرفي، أعلن بنك الخرطوم عن إعادة تفعيل خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت لعام 2025، بعد توقف استمر لأكثر من تسعة أشهر، تأتي هذه الخطوة في سبيل تسهيل الإجراءات البنكية للمواطنين السودانيين داخل البلاد وخارجها، وذلك باستخدام الرقم الوطني فقط، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 عبر الإنترنت

توفر الخدمة الإلكترونية تجربة مصرفية مرنة وآمنة، تعكس التزام بنك الخرطوم بتقديم حلول مصرفية رقمية حديثة تلبي احتياجات العملاء في العصر الرقمي، كما يمكنك فتح حساب جديد في بنك الخرطوم إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر متصفح الإنترنت. اختيار اللغة المناسبة لتسهيل إجراءات التسجيل. النقر على خيار “إنشاء حساب جديد”. إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، مثل: الرقم الوطني، الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف. التأكد من صحة المعلومات قبل المتابعة. رفع الوثائق الرسمية (مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر) لأغراض التحقق. إرسال الطلب لمراجعته من قبل البنك. انتظار إشعار عبر البريد الإلكتروني يحتوي على تفاصيل الحساب الجديد بعد الموافقة.

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

تتيح خدمة فتح الحساب الرقمي من بنك الخرطوم العديد من الفوائد، من أبرزها: