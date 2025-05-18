بشرى للنساء غير العاملات.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 بسهولة وبدون وسيط

في خطوة داعمة تهدف لتحسين الواقع المعيشي للمرأة الجزائرية، أطلقت الدولة الجزائرية برنامج منحة المرأة الماكثة في البيت 2025، والذي يهدف إلى توفير دخل شهري ثابت للنساء غير العاملات، خاصة الأرامل والمطلقات وربّات البيوت، دعمًا لدور المرأة داخل الأسرة والمجتمع، المنحة تأتي كجزء من استراتيجية وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة اقتصاديًا، عبر توفير مورد مالي يساعد في تخفيف الضغوط اليومية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية والكرامة للمرأة.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

التسجيل في هذا البرنامج يتم عبر خطوات بسيطة إلكترونيًا من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، وتشمل الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لموقع الوكالة الوطنية وإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

اختيار برنامج “منحة المرأة الماكثة في البيت”.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الشخصية.

إرفاق المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد ووثيقة عدم العمل.

إرسال الطلب ومتابعته برقم التسجيل المخصص.

الشروط الأساسية للحصول على المنحة

لكي يتم قبول الطلب، يجب أن تنطبق الشروط التالية على المتقدمة:

أن يتراوح عمرها بين 18 و45 عامًا.

ألا يكون لها مصدر دخل أو عمل رسمي.

تقديم مستندات تثبت الوضع الاجتماعي والمالي.

الأولوية تُمنح للأرامل والمطلقات وربّات البيوت.

كم تبلغ قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت؟

المنحة تقدر بـ 800 دينار جزائري شهريًا، مع إمكانية رفع القيمة في حال كانت المتقدمة ترعى أطفالاً. ورغم بساطتها، إلا أنها تمثل فارقًا حقيقيًا في حياة آلاف النساء، من خلال:

المساهمة في توفير احتياجات يومية أساسية.

تخفيف الأعباء المالية عن الأسر محدودة الدخل.

تعزيز دور المرأة في بناء مجتمع متوازن رغم تواجدها داخل المنزل.

منحة المرأة الماكثة في البيت ليست مجرد مبلغ مالي، بل هي رسالة دعم من الدولة لكل امرأة تقوم بدور محوري داخل أسرتها، لكنها تفتقد الفرص الاقتصادية، لا تترددي في التسجيل واغتنام هذه الفرصة لتأمين مصدر دخل ثابت لكي ولأطفالك.