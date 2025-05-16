“مفاجآت ناريــة” الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان تكشف خيانات داخل القبيلة وتحديات جديدة

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
“مفاجآت ناريــة” الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان تكشف خيانات داخل القبيلة وتحديات جديدة
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يعتبر موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس من أكثر ما يبحث عنه الجمهور في الوطن العربي، وذلك لأن مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التركية التاريخية والتي تمكنت بأن تحقق قاعدة وشعبية جماهيرية كبيرة منذ بدء بثها، فيما تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مميز وذلك حول تأسيس عثمان بن أرطغول للدولة العثمانية وكذلك مواجهته للأعداء من التتار والمغول.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

من المنتظر بأن يكون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس بعدما تم تأجيلها رسميا من يوم الأربعاء الماضي بسبب مباراة كأس تركيا، وبالتالي ستكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مايو الحالي وتعرض عبر قناة اي تي في التركية مدبلجة وتبدأ الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، بينما تعاد الحلقة في يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو الحالي وتعرض عبر قناة الفجر الجزائرية وتكون مترجمة لللغة العربية وتبدأ الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت تركيا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس وهي كل من قناة اي تي في التركية وقناة الفجر الجزائرية، ويكون ذلك عبر إدخال البيانات المقبلة في جهاز الريسيفر بك:

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قناة ATV التركية عبر نايل سات

  • التردد للقناة هو: 10796.
  • الترميز يكون هو: 27500.
  • تصحيح الخطأ يكون: 5/6.
  • أما الاستقطاب عبر: عمودي.

قناة الفجر الجزائرية عبر نايل سات

  • التردد للقناة هو: 12034.
  • الترميز يكون هو: 27500.
  • تصحيح الخطأ يكون: 3/4.
  • أما الاستقطاب عبر: عمودي.
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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