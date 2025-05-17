“احصل علي 600 شده في ثواني” شحن شدات ببجي pubg uc مضمونه 100% بال الأيدي فقط

يبحث العديد من اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببجي pubg uc عبر الأيدي، حيث تعتبر الشدات هي العملة الرقمية باللعبة والتي تمكن اللاعب من الحصول على الملابس والأزياء والاكسسوارات والشخصيات والسكنات وكذلك العديد من المكافأت الأخرى داخل pubg mobile، كما أنه يمكن شحن الشدات عبر الدخول على منصة ميداس باي Midasbuy التي تعتبر من أهم المنصات التي يمكن خلالها شحن الشدات بأسعار مناسبة وبطريقة آمنة ومضمونة.
شحن شدات ببجي pubg uc عبر الأيدي
يوجد بعض من الخطوات اللازمة لشحن شدات ببجي pubg uc عبر الأيدي، ويكون ذلك من خلال الدخول على منصة ميداس باي Midasbuy، من ثم يتم اتباع النقاط المقبلة:
- الدخول على رابط موقع ميداس باي Midasbuy.
- النقر على القائمة ومن ثم اختيار لعبة ببجي.
- بعد ذلك يتم إدخال معرف اللاعب الاي دي.
- اختيار الباقة المناسبة ، ثم النقر على الدفع.
- أخيرا الضغط على متابعة، لتحصل على الشدات فورا في حسابك خلال ثواني.
أسعار شدات لعبة ببجي موبايل UC لعام 2025
تمثلت أسعار شدات لعبة ببجي موبايل UC لعام 2025 كما يلي علما بأن الأسعار تختلف العروض المتاحة وكذلك حسب الباقة المناسبة لك:
- تبلغ قيمة شدات عدد 60 UC عند نحو 20 جنيه مصري.
- تبلغ قيمة شدات عدد 325 UC عند نحو 95 جنيه مصري.
- تبلغ قيمة شدات عدد 660 UC عند نحو 180 جنيه مصري.
- تبلغ قيمة شدات عدد 1800 UC عند نحو 450 جنيه مصري.
- تبلغ قيمة شدات عدد 3850 UC عند نحو 900 جنيه مصري.
- تبلغ قيمة شدات عدد 8100 UC عند نحو 1750 جنيه مصري.