“بعد تـأجيلها رسميـا” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية والفجر الجزائرية

يبحث الجمهور في الوطن العربي خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192، جاء ذلك تزامنا مع إعلان الشركة المنتجة تأجيل عرض الحلقة التي كان مقرر لها يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 مايو الحالي على قناة ATV التركية، فيما شهد الإعلان التشويقي للحلقة المقبلة الكثير من الصراعات بين عثمان وأفراد قبيلته وكذلك الصراع بينه وبين أعدائه من المغول والتتار وكذلك إصدار عثمان لقرارات مصيرية خاصة بمستقبل الدولة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

حددت الشركة المنتجة موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس بعدما تأجيلها بشكل رسمي، لتعرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 – 5 – 2025 وتكون مدبلجة على قناة ATV التركية فيما تبدأ الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، بينما تعرض الخميس المقبل الموافق 22 – 5 – 2025 وتكون مترجمة للغة العربية على قناة الفجر الجزائرية فيما تبدأ الحلقة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت تركيا، كما تعرض المسلسل عبر عدد من المنصات الإلكترونية ومنها قصة عشق ونور بلاي وأيضا تعرض أحداث المسلسل عبر كل من قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.

تردد قناة ATV التركية لنقل مسلسل قيامة عثمان

يمكن ضبط تردد قناة ATV التركية لنقل مسلسل قيامة عثمان على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات الآتية:

التردد يكون: 12053.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز هو: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 نايل سات

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التي تمثلت كالآتي: