موعد صرف رواتب المتقاعدين للمستفيدين في السعودية دفعة شهر يونيو 2025 وطريقة الاستعلام عن راتب التقاعد

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 من الأمور التي يرغب المتقاعدين السعوديين معرفتها حيث من اقتراب شهر ذو الحجة يريد المتقاعدين شراء احتياجاتهم قبل العيد لذلك يريدوا معرفة موعد الصرف للمستفيدين الدفعة القادمة لذا سوف نقوم بذكر الموعد النهائي لصرف المعاشات التقاعدية في المملكة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية

من المقرر أن يتم صرف راتب التقاعد لشهر يونيو 2025 في يوم الأحد 1 يونيو 2025 والذي يوافق 5 ذو الحجة 1446هـ في السعودية حيث عادة تصرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وفي حالة تصادف هذا اليوم عطلة رسمية يتم تقديم أو تأخير الموعد على حسب ما تراه الجهات المختصة مناسب في المملكة العربية السعودية تحت إشراف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ما هي شروط استحقاق راتب التقاعد 2025

نظام التقاعد المدني لمن يبلغ سن التقاعد من 60 عام.

ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن 60 شهر مع إمكانية شراء مدة اعتبارية حتى 120 شهر.

للتقاعد المبكر يجب توفر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر مع ترك العمل الخاضع للنظام.

كما نظام التقاعد العسكري هو الوصول إلى سن التقاعد المحدد على حسب الرتبة العسكرية.

لا بد استكمال مدة خدمة بحيث لا تقل عن 18 عام.

كما في حالات العجز الناتج عن العمل كلي أو جزئي يصرف المعاش بحسب نسبة العجز وتوصيات اللجنة الطبية المختصة في السعودية.

ما هي طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد