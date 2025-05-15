كيفية تجديد البطاقة التموينية في العراق 2025 والمستندات المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين في الدولة العراقية، من تجديد البطاقة التموينية التي توفر السلع الغذائية والإعانات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن الدعم المادي التي تحرص الحكومة العراقية على توفيرها أمام المستفيدين بشكل شهري، بما يتضمن ذلك قطاع كبير من الأسر والعائلات الأكثر احتياجًا، فيما يمكنك معرفة كافة التفاصيل المعنية بتحديث البطاقة خلال السطور التالية.

خطوات تجديد البطاقة التموينية

أصبح من السهل إمكانية تجديد البطاقة التموينية في عموم محافظات العراق، لكي تستمر صرف السلع الغذائية أمام كافة المتقدمين، كما يمكنك كذلك إضافة المواليد الجديدة داخل مختلف محافظات العراق، بناءً على الخطوات المتمثلة في التالي:-

قم بزيارة منصة أور الإلكترونية.

ليتم بعدها القيام باختيار الخدمة التي ترغب فيها “تجديد البطاقة التموينية”.

بحيث تتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالفرد المتقدم.

مع تحديد المحافظة المقيم بها الفرد.

قم بتحميل المستندات المطلوبة على أن سارية وصالحة لطلب التجديد.

التأكيد من صحة البيانات والوثائق المقدمة.

مع النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

مستندات تسجيل البطاقة التموينية في العراق

وأقرت الجهات المعنية في العراق بعض المستندات المعنية بتجديد البطاقة التموينية، بما يتضمن كذلك كافة الوثائق وفقًا لما يأتي:-