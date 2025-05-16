مغامرات لولو مع ميدو..تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2025 عبر القمر النايل سات والعرب سات

لقد أصبحت قناة وناسة تشتهر بالاغاني التي تقدمها القناة الفضائية حيث تقدم أغاني للأطفال تهدف إلى التعلم والتفكير والتطوير في نفس الوقت حيث تقدم القناة أغاني لولو وميدو تلك الشخصيات الكرتونية التي كسبت شهرة إلى فتاة وناسة الفضائية للأطفال وأصبحت أكثر القنوات لها تأثير على الأطفال ولها قناة وناسة متابع خليجي في تزايد مستمر بسبب توفير القناة أروع البرامج الغنائية التي تقدمها خلال اليوم.
أهمية تردد قناة وناسة كيدز
تعتبر قناة وناسة كيدز من القنوات الفضائية التي لها أهمية كبيرة في تسلية وترفيه الأطفال كما لها أيضاً أهمية في تعليم الأطفال الحروف والكلمات وأسماء الحيوانات من خلال أغاني لولو حيث تقدم لولو أغنية شو بتقول الحيوانات كما تعرض القناة الفضائية جميع أغاني لولو للطفل مما تسببت القناة أسعدت قلوب الأطفال الصغيرة خلال اليوم.
تردد قناة وناسة نايل سات
- التردد: 11470
- معدل الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
تردد قناة وناسة عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
طريقة تثبيت تردد قناة وناسة كيدز
- لمشاهدة الصورة والصوت بأعلى جودة عليك فتح القائمة من جهاز التحكم.
- ثم اختر تركيب أو إعداد القنوات”.
- اختر إدخال تردد قناة وناسة كيدز مع تسجيل معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.
- ثم قم بالضغط على زر حفظ القناة بعد اكتمال البحث.
- بتلك يمكن متابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال على فتاة وناسة كيدز للأطفال بدون تشفير وبجودة ممتازة في الصوت والصورة وغير ذلك من المزايا الجديدة على القناة.