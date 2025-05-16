توقف تطبيق بنــكك!!.. عاجل من بنك الخرطوم لكــافة العملاء من انحاء البلاد

تطبيق بنكك هو التطبيق الرسمي لبنك الخرطوم، ويُعد من أبرز حلول الخدمات المصرفية الرقمية في السودان، يهدف التطبيق إلى تسهيل المعاملات المالية اليومية للعملاء من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.

أبرز مميزات تطبيق بنكك

يتيح التطبيق إجراء التحويلات المالية بين الحسابات داخل بنك الخرطوم أو إلى بنوك أخرى بسرعة وأمان، كذلك فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن للمستخدمين سداد فواتير الكهرباء، المياه، الاتصالات، وخدمات أخرى مباشرة من خلال التطبيق.

يوفر التطبيق إمكانية متابعة أرصدة الحسابات، مراجعة تفاصيل المعاملات، وتنزيل كشوف الحسابات بسهولة.

يقدم معلومات حول المنتجات التمويلية المتاحة، مع إمكانية تقديم طلبات التمويل إلكترونيًا.

اليعتمد التطبيق على تقنيات حديثة لضمان حماية بيانات المستخدمين، مثل التحقق بخطوتين وتشفير المعلومات.

يُعتبر تطبيق بنكك خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في القطاع المصرفي السوداني، حيث يسهم في تحسين تجربة العملاء وتوفير الوقت والجهد في إجراء المعاملات المالية.

توقف تطبيق بنكك

أعلن بنك الخرطوم عن توقف مؤقت لتطبيق “بنكك” مساء الخميس 15 مايو 2025، وذلك لإجراء تحديثات تقنية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز أداء الأنظمة البنكية. سيبدأ التوقف في الساعة 11:30 مساءً ويستمر حتى الساعة 1:30 فجر الجمعة، أي لمدة ساعتين.

ينصح البنك عملاءه بإتمام معاملاتهم المالية قبل فترة التوقف، حيث قد تتأثر خدمات مثل تحويل الأموال وسداد الفواتير خلال هذه الفترة. وأكد البنك أن هذا التحديث يأتي ضمن خطة لتحسين استقرار التطبيق وسرعة تنفيذ المعاملات في المستقبل.

فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى منصة فتح الحساب الإلكتروني لبنك الخرطوم. قم بإدخال معلوماتك الشخصية مثل الاسم الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وتاريخ الميلاد. أرفق نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر الساري، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد تُطلب. راجع البيانات المدخلة وتأكد من صحتها، ثم أرسل الطلب. بعد مراجعة الطلب والموافقة عليه، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على كلمة مرور مؤقتة لتسجيل الدخول إلى تطبيق “بنكك”. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق “بنكك” باستخدام رقم هاتفك وكلمة المرور المؤقتة، ثم قم بتغييرها إلى كلمة مرور دائمة.

بمجرد إتمام هذه الخطوات، سيكون حسابك مفعل وجاهز للاستخدام، مما يتيح لك الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها بنك الخرطوم.