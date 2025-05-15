هنا رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر والشروط المطلوبة لقبول الطلب 2025

ياسمين السيد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
هنا رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر والشروط المطلوبة لقبول الطلب 2025

تسعى الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر إلى توفير برامج دعم مخصصة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنات الجزائريات وخاصة الفئات الأكثر حاجة من النساء سواء أرامل أو مطلقات أو لا تعمل في الدولة ومن بين هذه المبادرات تم إطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت والتي تهدف إلى دعم السيدات غير العاملات ذات الدخل المحدود عبر تقديم منحة شهرية بقيمة 800 دينار جزائري لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

شروط طلب منحة المرأة الماكثة في البيت

المنحة مقدمة للنساء المتطابق عليها الشروط والأحكام الواجب توفيرها حيث يجب توفر مجموعة من الشروط لدى المتقدمة، وهي كما يلي:

  • يشترط أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.
  • يجب ألا تكون عاملة في القطاع الحكومي أو الخاص.
  • يشترط أن تكون مقيمة بشكل دائم داخل الجزائر.
  • يجب ألا تكون المستفيدة تتلقى دعم مالي آخر من الحكومة الجزائرية.
  • يجب أن لا تمتلك دخل ثابت أو وظيفة دائمة.
  • يشترط أن تكون ماكثة في البيت ولا تمارس أي نشاط مهني.
  • ضرورة توفير جميع الوثائق والشروط المطلوبة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.
  • ثم تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم أو إنشاء حساب جديد.
  • بعد ذلك اختيار أيقونة منحة المرأة الماكثة في البيت.
  • ملء نموذج التسجيل الإلكتروني بالبيانات المطلوبة.
  • إرفاق جميع الوثائق والمستندات الرسمية المطلوبة.
  • الضغط على زر تقديم الطلب.
  • ثم تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب وفي حالة توفير الشروط يتم إعلام المتقدمة بالموافقة.
معلومات الكاتب
ياسمين السيد

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