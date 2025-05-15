رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2025

تعتبر نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني من أكثر النتائج التي عليها بحث كبير في الفترة الحالية، نظير أنها تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب وأولياء الأمور، فيما أنه في الفترة الحالية يؤدي الطلاب امتحانات الدور الأول، مما بدأت يوم الأحد الموافق 11 من شهر مايو 2025 وتستمر الامتحانات إلى يوم الخميس الموافق 29 من شهر مايو 2025 بما يتضمن مادة اللغة التركمانية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عموم محافظات العراق، فإنها جاءت كما يلي:-

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

فيما يمكنك إدخال رمز التحقق المرئي في الصفحة الرئيسية.

النقر على زر “الدخول”.

بحيث تنتقل إلى صفحة خدمات الوزارة.

قم باختيار نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

القيام بإدخال الرقم الامتحاني والمحافظة المقيم بها الطالب.

النقر على زر “بحث”.

بحيث يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالدرجات المتحصل عليها الطالب.

عرض النتائج عبر منصة ناجح

ويمكنك القيام بعرض النتائج الخاصة بمراحل السادس الابتدائي وغيرها من المراحل الدراسية الأخرى في دولة العراق، بناءً على النحو التالي:-