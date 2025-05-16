“لمتابعة المباريات”.. خطوات ضبط تردد قناة SSC الرياضية 2025 على جميع الأقمار الصناعية

تُعد قناة SSC الرياضية واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في المجال الرياضي داخل المملكة العربية السعودية، وقد حققت القناة حضورًا جماهيريًا لافتًا منذ انطلاقها في عام 2021، حيث تمكنت خلال فترة قصيرة من أن تصبح الخيار الأول لعشاق الرياضة، بفضل ما تقدمه من محتوى رياضي متنوع وبث مباشر عالي الجودة.
تردد قناة SSC الرياضية 2025
لتوفير تغطية شاملة للمشاهدين داخل السعودية وخارجها، تبث قنوات SSC عبر عدة أقمار صناعية مع ترددات محددة يمكن ضبطها بكل سهولة، وهي كالتالي:
تردد قناة SSC الرياضية 2025 على نايل سات
- التردد: 12523.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة SSC الرياضية 2025 على عرب سات
- التردد: 12380.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة SSC الرياضية 2025 على بدر سات
- التردد: 12418.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
كيفية ضبط قناة SSC الرياضية على جهاز الاستقبال
يمكن ضبط قنوات SSC بكل سهولة عبر جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى قائمة الإعدادات أو Menu.
- اختيار خيار البحث اليدوي أو Manual Search.
- تحديد القمر الصناعي المناسب (نايل سات، عرب سات، بدر سات).
- إدخال التردد مع بيانات الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ بدقة.
- الضغط على زر البحث وانتظار ظهور القناة.
- حفظ القناة في قائمة القنوات المفضلة.
مميزات قناة SSC
ما يميز قنوات SSC الرياضية هو تنوع محتواها الذي يلبي كافة اهتمامات الجمهور الرياضي، ومن أبرز ما تعرضه:
- نقل مباشر لأهم المباريات المحلية والدولية، خاصة مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
- برامج تحليلية تتابع أداء الفرق واللاعبين وتناقش تفاصيل المباريات بدقة.
- نشرات رياضية يومية تتابع آخر الأخبار والمستجدات من الملاعب السعودية والعالمية.
- تقارير حصرية تسلط الضوء على مسيرة أبرز نجوم الرياضة وقصص نجاحهم.
- برامج رياضية نسائية تهتم بالرياضة الخاصة بالسيدات وتشجع على متابعتها.