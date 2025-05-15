“مواجهة تاريخية“ موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

يستعد فريق بيراميدز المصري لمواجهة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025، في أول ظهور لبيراميدز في المباراة النهائية للبطولة القارية.
بيراميدز وصن داونز
- الذهاب: السبت، 24 مايو 2025 الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، جنوب أفريقيا.
- الإياب: الأحد، 1 يونيو 2025، على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، مصر.
طريق الفريقين إلى النهائي
بيراميدز: تأهل إلى النهائي بعد فوزه على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي نصف النهائي.
صن داونز: تأهل إلى النهائي بعد تعادله مع الأهلي المصري 1-1 في مجموع المباراتين، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.
التشكيل المتوقع لبيراميدز
- حراسة المرمى: أحمد الشناوي
- خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمود مرعي، أسامة جلال
- خط الوسط: رمضان صبحي، عبد الله السعيد، وليد الكرتي، إبراهيم عادل
- خط الهجوم: فستون مايلي، مصطفى فتحي
التشكيل المتوقع لنادي ماميلودي صن داونز
- حراسة المرمى: رونوان ويليامز
- خط الدفاع: ثابيلو مورينا، موتوبي مفالا، روشان دي ريك، أوبري مودييبا
- خط الوسط: تيبوهو موكوينا، أنديل جالي، مارسيلو أليندي
- خط الهجوم: بيتر شالوليلي، تيبوهو موكوينا، جاسون سيرينو
أبرز اللاعبين
- بيراميدز: فستون مايلي، الذي سجل 5 أهداف في البطولة حتى الآن
- صن داونز: بيتر شالوليلي، الذي يعتبر من أبرز مهاجمي الفريق.
تعد هذه المواجهة فرصة لبيراميدز لتحقيق أول لقب قاري في تاريخه، بينما يسعى صن داونز لإضافة لقب جديد إلى خزائنه