احجز شقتك يا عريس.. كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7″، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات المصرية.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

يبدأ التقديم من 21 مايو 2025 ويستمر حتى 4 يونيو 2025، بنظام أسبقية الحجز.

أماكن طرح الوحدات

تشمل أماكن الطرح المدن التالية:

حدائق العاصمة

بدر

6 أكتوبر

حدائق أكتوبر

العاشر من رمضان

15 مايو

رشيد

العلمين الجديدة

بني سويف الجديدة

المنيا الجديدة

ناصر غرب أسيوط

أسوان الجديدة

بعض مراكز المحافظات مثل الدقهلية ودمياط والبحر الأحمر ومطروح.

مقدم الحجز وأنظمة السداد

محدودو الدخل:

مقدم حجز: 50,000 جنيه

فائدة: 8% سنويًا

مدة السداد: تصل إلى 20 عامًا.

متوسطو الدخل:

مقدم حجز: 100,000 جنيه

فائدة: 12% سنويًا

مدة السداد: تصل إلى 20 عاما.

المستندات المطلوبة

شهادة دخل معتمدة وحديثة

إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز)

قسيمة زواج مميكنة

برنت تأميني إن وجد

صور شهادات ميلاد الأطفال

صور بطاقة الرقم القومي للزوج والزوج.

إيصال سداد مبلغ جدية الحجز

إيصال سداد قيمة كراسة الشروط

الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع

استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.

خطوات التقديم

شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة في المدن المطروح بها الوحدات.

دفع مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

تعبئة استمارة الحجز وتوقيع الإقرار المرفق.

تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.

تحميل المستندات المطلوبة واستكمال البيانات.

يفضل التقديم في أقرب وقت ممكن نظرًا لاعتماد نظام الحجز على أسبقية التقديم.

يجب التأكد من صحة المستندات المرفوعة وجودتها لتجنب رفض الطلب.

بعد الانتهاء من التقديم، سيتم فرز الطلبات وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم الإعلان عن فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم.