صرف مرتبات الموظفين قبل العيد وجدول الحد الأدنى للأجور هيفاجئ الجميع

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول موعد صرف مرتبات الموظفين والعاملين في الدولة عن شهر مايو 2025، نظير أن ذلك يتضمن كافة الهيئات الحكومية، ناهيك عن أن وزارة المالية قامت بتحديد مواعيد الصرف التي تختلف من قطاع إلى أخر، وكذلك جدول الحد الأدنى للأجور، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.
موعد صرف مرتبات الموظفين بالدولة
وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات العاملين بالجهات الحكومية سيكون الأسبوع القادم، وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 22 من شهر مايو 2025، مشيرة إلى أن عمليات الصرف تستمر لـ 5 أيام متتالية، بحيث يتحصل عليها كافة الموظفين والعاملين في الدولة، مضيفة أن مواعيد صرف المتأخرات ستكون أيام 8 و11 و12 من الشهر ذاته، في إطار عدم وجود أي عمليات نقص بالمرتبات أو المستحقات المالية الخاصة بالموظفين.
ما هو جدول الحد الأدنى للأجور؟
حددت وزارة المالية، جدول الحد الأدنى للأجور الذي تضمن كافة العاملين في الجهات الحكومية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-
- تحصل الدرجة السادسة على مرتب 6000 جنيه.
- أما الدرجة الخامسة يكون المرتب 6500 جنيه.
- أما عن مرتب الدرجة الرابعة يبلغ نحو 7000 جنيه.
- وعن الدرجة الثالثة يكون المرتب 7500 جنيه.
- أما عن الدرجة الثانية يكون الراتب 8000 جنيه.
- بالإضافة إلى أن الدرجة الأولى يكون المرتب 8200 جنيه.
- فيما أن درجة المدير العام يكون المرتب 9200 جنيه.
- والدرجة الممتازة يكون المرتب 12200 جنيه.