صرف مرتبات الموظفين قبل العيد وجدول الحد الأدنى للأجور هيفاجئ الجميع

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول موعد صرف مرتبات الموظفين والعاملين في الدولة عن شهر مايو 2025، نظير أن ذلك يتضمن كافة الهيئات الحكومية، ناهيك عن أن وزارة المالية قامت بتحديد مواعيد الصرف التي تختلف من قطاع إلى أخر، وكذلك جدول الحد الأدنى للأجور، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف مرتبات الموظفين بالدولة

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات العاملين بالجهات الحكومية سيكون الأسبوع القادم، وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 22 من شهر مايو 2025، مشيرة إلى أن عمليات الصرف تستمر لـ 5 أيام متتالية، بحيث يتحصل عليها كافة الموظفين والعاملين في الدولة، مضيفة أن مواعيد صرف المتأخرات ستكون أيام 8 و11 و12 من الشهر ذاته، في إطار عدم وجود أي عمليات نقص بالمرتبات أو المستحقات المالية الخاصة بالموظفين.

ما هو جدول الحد الأدنى للأجور؟

حددت وزارة المالية، جدول الحد الأدنى للأجور الذي تضمن كافة العاملين في الجهات الحكومية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-