“عبر منصة مظلتي”.. طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين العراقيين، أصبحت الحاجة ملحة لآليات دعم اجتماعي فعالة، تضمن الوصول العادل للمساعدات، ومن هذا المنطلق، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق منصة إلكترونية حديثة تحت اسم “مظلتي”، لتكون أداة حيوية في تحقيق العدالة الاجتماعية، والوصول السريع إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مثل العاطلين عن العمل، الأرامل، الأيتام، وذوي الدخل المحدود، وتهدف المنصة إلى تسهيل عملية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، دون الحاجة للتنقل أو الوقوف في طوابير المكاتب، وهو ما يعكس توجه الحكومة العراقية نحو التحول الرقمي لتقليل البيروقراطية وزيادة الشفافية.

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت الوزارة رسميًا عن فتح باب الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من الدعم، ويمكن لأي مواطن التحقق من حالة استحقاقه باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

اختيار قسم “الخدمات الرقمية”.

تحديد خيار “الاستعلام عن الوجبة السابعة”.

إدخال البيانات المطلوبة (الاسم، رقم الهوية الوطنية، المحافظة، رقم الهاتف).

الضغط على زر “بحث”، وستظهر النتيجة خلال دقائق.

يتيح هذا النظام الإلكتروني الحديث تجربة سهلة وفعالة للمواطن، ويوفر الوقت والجهد ويقلل من فرص الوقوع في الأخطاء الإدارية.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي 2025

لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، حددت الوزارة مجموعة من المعايير الأساسية:

الجنسية أن يكون المتقدم عراقيًا بشكل رسمي.

الفئة المستفيدة العاطلون عن العمل، الأرامل، الأيتام، وذوو الدخل المحدود.

التسجيل الإلكتروني تعبئة النموذج بدقة على منصة مظلتي.

المستندات المطلوبة هوية وطنية، معلومات الاتصال، عنوان السكن.

الموقع الجغرافي تحديد المحافظة لتسهيل آليات التوزيع.

رؤية مستقبلية للتحول الرقمي في الخدمات الاجتماعية

إن إدخال التكنولوجيا في مجال الرعاية الاجتماعية ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو تحول جوهري نحو دعم أكثر عدالة وفعالية، فاعتماد منصة مظلتي يعكس وعيًا حكوميًا متقدمًا بضرورة توفير حلول رقمية تضمن الكفاءة، وتمنح المواطن شعورًا بأن حقوقه محفوظة ويتم التعامل معها باحترام.

في الختام، تسعى وزارة العمل عبر منصة مظلتي إلى بناء جسور ثقة متينة بينها وبين المجتمع، وتقديم نموذج يحتذى به في توزيع المساعدات بطريقة شفافة ومنظمة، وفي ظل استمرار الجهود لتحديث أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 عبر منصة مظلتي، يبقى الأمل قائمًا بتحقيق نظام دعم مستقر، يحسن من واقع الأسر العراقية ويمنحها بداية جديدة نحو مستقبل أكثر أمانًا.