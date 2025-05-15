المالية العراقية تُعلن صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى

كشفت وزارة المالية العراقية، عن صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى المبارك، فيما أن ذلك يُساهم في الحصول على الرواتب والمستحقات المالية الخاصة بالمستفيدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، مؤكدة أن الحكومة العراقية حريصة على إيداع الرواتب في مواعيدها الرسمية دون الإخلال بذلك، وسنتعرف معًا على موعد صرف رواتب شهر يونيو خلال السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

أكدت وزارة المالية العراقية، أن رواتب شهر يونيو 2025 سيتم صرفها يوم الإثنين الموافق 1 من شهر يونيو، مشيرة إلى أنه تم تدبير التمويل اللازم توزيعه عل كافة المستفيدين، فيما لا يوجد أي مشكلة أو عرقلة تواجه سلم رواتب المتقاعدين، مضيفة أنه سيتم البدء في توزيع الرواتب بالمواعيد الرسمية دون الإخلال بذلك، أجل أن يتحصل عليها كافة المستفيدين داخل محافظات دولة العراق، ناهيك عن المواعيد الرسمية يتم فيها صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بينما إذا صادفت يوم عُطلة يتم تعديل مواعيد الصرف سواء بالتقديم أو التأخير.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وكذلك موعد توزيعها على كافة المستحقين، لتكون على النحو الأتي:-