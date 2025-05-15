“خطوة بخطوة الآن NOW” طريقة تحديث البطاقة التموينية 2025 العراقية والأوراق المطلوبة

يبحث المواطنين العراقيين خلال الفترة القليلة الماضية عن خطوات تحديث البطاقة التموينية 2025 العراقية والاوراق المطلوبة، حيث كشفت وزارة التموين في العراق أنه يمكن القيام بتحديث البطاقة التموينية عبر الدخول على منصة أور الإلكترونية دون الحاجة للذهاب للمكاتب التموينية أو الوقوف في طوابير وزحام، ولذلك نقدم السطور المقبلة كيفية تحديث البطاقة أونلاين من أي مكان وأي وقت فتابعونا.

طريقة تحديث البطاقة التموينية 2025 العراقية

يمكنكم اتباع طريقة تحديث البطاقة التموينية 2025 العراقية من خلال الخطوات التي تمثلت على النحو الآتي:

الدخول على رابط منصة أور الإلكترونية.

من ثم يتم اختيار القائمة الرئيسية.

الضغط على قسم التجارة والتموين.

تسجيل الدخول بحسابك المسجل.

أو قم بالنقر على تسجيل جديد إذا لم يكن لديك حساب.

ستحصل بعد ذلك على رمز التحقق عبر هاتفك المحمول.

ثم يتم اختيار خدمة تحديث بطاقة التموين.

إدخال رقم البطاقة التموينية بشكل صحيح.

بعد ذلك يتم رفع المستندات المطلوبة لتحديث البطاقة.

كذلك تحديد المحافظة التابع بها الشخص وأيضا مركز التوزيع.

النقر على إرسال الطلب بعد التأكد من صحة البيانات والأوراق التي تم إدخالها.

أخيرا ستحصل على رسالة عبر هاتفك أو ايميك تفيد بقبول الطلب بالفعل أو أنك يجب استكمال بعض البيانات الأخرى.

المستندات المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية في العراق

يوجد بعض من المستندات المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية في العراق والتي تكون كما يلي: