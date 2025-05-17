رابط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025 بخطوات بسيطة الآن بالشروط ال 5

أصبح فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين أمرًا سهلاً ومتوفراً للجميع، حيث يتيح البنك خدماته الرقمية لتسهيل الإجراءات للمواطنين دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وتأتي هذه الخدمة في إطار دعم التحول الرقمي وتلبية احتياجات العملاء بطريقة مريحة وآمنة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في الحصول على حساب مصرفي بسرعة وكفاءة، لهذا نبين لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين بعد سلسلة التحديثات الجديدة.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025 بخطوات بسيطة الآن

لإنشاء حساب جديد في بنك الخرطوم عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني، يمكنكم اتباع خطوات بسيطة للغاية بداية من زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم ومن ثم اتباع التالي:

اختيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

تحديد اللغة المفضلة (العربية أو الإنجليزية).

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني والاسم الكامل.

رفع الوثائق الرسمية بصيغة PDF (مثل بطاقة الرقم الوطني).

إتمام التسجيل بالنقر على زر “تسجيل”، وسيتم إرسال رسالة تحتوي على رقم الحساب الجديد.

بهذه الخطوات السريعة، يمكن للمستخدمين فتح حساب بنكي دون عناء زيارة الفروع أو الانتظار.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم

لضمان نجاح عملية التسجيل وفتح الحساب الجديد عبر الإنترنت، وضع بنك الخرطوم مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها، وتشمل هذه الشروط التالي:

ألا يكون لدى المتقدم حساب مسبق في بنك الخرطوم. يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة أو أكثر. إجراء إيداع مبدئي بقيمة لا تقل عن 10,000 جنية سوداني. أن يكون المتقدم سوداني الجنسية، ولا يقتصر الأمر على المقيمين داخل السودان فقط. إدخال البيانات ورفع الوثائق المطلوبة بدقة لضمان إتمام العملية دون تأخير.

الالتزام بهذه الشروط يتيح للمواطنين فتح حساب بسهولة والاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية المتاحة.