أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 15-5-2025.. شوف الكتكوت بكام دلوقتي

شهدت أسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار مع نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 15 من شهر مايو 2025، فيما أن ذلك شمل مختلف أنواع الكتاكيت في البورصات والمحلات التجارية، حتى أن حالة الهدوء التي تشهدها الأسعار نابعة من ثبات في الأدوات المنتجة وكذلك الأعلاف المستحقة لذلك، فيما يمكنك التعرف على كافة التحديثات التي تمت على أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.
أسعار الكتاكيت اليوم الخميس
أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الكتاكيت ضمن التعاملات اليومية، فجاءت كما يلي:-
- وصل سعر الكتكوت من النوع “الأبيض” إلى 22.5 جنيه.
- فيما سجل الكتكوت البلدي نحو 7 جنيه.
- أما عن سعر الكتاكيت من النوع الساسو الحمراء بلغت نحو 14 جنيهًا.
- بالإضافة إلى أن أسعار الكتاكيت “شركة القاهرة للدواجن” بلغت نحو 36 جنيهًا.
- وعن سعر الكتكوت “نيوهوب إيجيبت” سجل نحو 39 جنيهًا.
- بالإضافة إلى أن الكتكوت “الوطنية” بلغ نحو 33 جنيهًا.
- نظير أن سعر الكتكوت “شركة العناني” بلغ نحو 35 جنيهًا.
سعار الدواجن اليوم الخميس
وعن التحديث الذي تم على أسعار الدواجن بكافة أنواعها ضمن التعاملات اليومية، فجاءت كما يلي:-
- بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 95 جنيهًا للمستهلك.
- فيما أن سعر الكيلو البلدي بلغ نحو 119 جنيهًا.
- نظير أن كيلو الكبد والقوانص بلغت نحو 90 جنيهًا.
- أما عن الدجاج والبرجر سجل نحو 210 جنيهًا.
- الناجتس بلغ نحو 220 جنيهًا.
- والفيليه المخلي سجل نحو 250 جنيهًا للكيلو الواحد.