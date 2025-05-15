أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 15-5-2025.. شوف الكتكوت بكام دلوقتي

شهدت أسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار مع نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 15 من شهر مايو 2025، فيما أن ذلك شمل مختلف أنواع الكتاكيت في البورصات والمحلات التجارية، حتى أن حالة الهدوء التي تشهدها الأسعار نابعة من ثبات في الأدوات المنتجة وكذلك الأعلاف المستحقة لذلك، فيما يمكنك التعرف على كافة التحديثات التي تمت على أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الكتاكيت ضمن التعاملات اليومية، فجاءت كما يلي:-

وصل سعر الكتكوت من النوع “الأبيض” إلى 22.5 جنيه.

فيما سجل الكتكوت البلدي نحو 7 جنيه.

أما عن سعر الكتاكيت من النوع الساسو الحمراء بلغت نحو 14 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن أسعار الكتاكيت “شركة القاهرة للدواجن” بلغت نحو 36 جنيهًا.

وعن سعر الكتكوت “نيوهوب إيجيبت” سجل نحو 39 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن الكتكوت “الوطنية” بلغ نحو 33 جنيهًا.

نظير أن سعر الكتكوت “شركة العناني” بلغ نحو 35 جنيهًا.

سعار الدواجن اليوم الخميس

وعن التحديث الذي تم على أسعار الدواجن بكافة أنواعها ضمن التعاملات اليومية، فجاءت كما يلي:-