الكرتون العالمي Tom and jerry .. مواعيد عرض كرتون توم وجيري قناة CN بالعربية لمتابعة المطاردات المضحكة وأحدث تردد Cartoon network 2025

ترتفع مؤشرات البحث عن مواعيد عرض كرتون توم وجيري CN بالعربية وذلك بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية لأطفال الروضة والبراعم في معظم الدول، حيث يعد كرتون توم وجيري من أفضل الرسوم المتحركة التي يحبها الكبار والصغار والذي يمتلك شهرة عالمية، حيث يتجه الفأر الذكي جيري في كل حلقة إلى صنع المقالب المضحكة التي يقع فيها القط الغبي توم مع المطاردات المستمرة بينهم في محاولة من توم لصيد جيري والاستمتاع به كوجبه لذيذة.

كرتون توم وجيري قناة CN بالعربية

تعرض قناة سي ان بالعربية كرتون توم وجيري بشكل يومي في مواعيد مناسبة دون تكرار المحتوى، حيث تمتلك القناة حقوق بث الحلقات الجديدة من الكرتون وبالفعل قد نجحت القناة في تحقيق نسب متابعات مرتفعة من جميع دول الوطن العربي، ومن خلال التالي نوضح مواعيد عرض الكرتون:

الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مصر. الساعة الثانية عشر والربع ظهرا بتوقيت مصر لمدة 25 دقيقة فقط. الساعة الخامسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة لمدة 60 دقيقة. الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة الحاديه عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة لمدة 90 دقيقة.

تردد قناة CN بالعربية الجديد 2025

يمكن ضبط واستقبال تردد القناة عبر أجهزة الرسيفر المنزلية من خلال استخدام بيانات الضبط التالية وذلك لمتابعة اجدد الحلقات من افلام الكرتون الشيقة والممتعة مثل كرتون مستر بن و الدببة الثلاثة وكلارنس و عالم غامبول المدهش وأبل وأنيون وأبطال التايتنز و بن تن بدون أي رسوم مسبقة، وذلك عبر إجراء بحث يدوي وإدخال بيانات الاستقبال التالية:

القمر الصناعي: يوتلسات 8 غرب.

تردد القناة : 11138.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

اتجاه البحث : افقي.

معدل الترميز: 27500.

الحلقات الجديدة توم وجيري

تعرض قناة كرتون نتورك اجدد الحلقات من الكرتون العالمي مثل: