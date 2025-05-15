تبكيــر رسمــي.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 عبر وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، ليبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 22 مايو 2025، بدلا من الموعد المعتاد في 24 من كل شهر، يأتي هذا التبكير لتسهيل حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم المالية قبل العطلات الرسمية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

سيتم صرف المرتبات على مدار خمسة أيام، وفقًا للجدول الزمني التالي:

الخميس 22 مايو: صرف مرتبات الجهات ذات الكثافة العالية.

الأحد 25 مايو: صرف مرتبات عدد من الوزارات والهيئات.

الإثنين 26 مايو: استكمال صرف مرتبات باقي الجهات.

الثلاثاء 27 مايو: صرف مرتبات الجهات المتأخرة.

الأربعاء 28 مايو: صرف مرتبات الجهات التي لم تتمكن من الصرف في الأيام السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أيام 8 و11 و12 مايو لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين، وفقًا للجدول الزمني المعلن.

أماكن صرف المرتبات

يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتباتهم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

الزيادات المرتقبة في المرتبات

أعلنت وزارة المالية عن تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، اعتبارًا من يوليو 2025، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وتشمل الزيادات:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا.

زيادة المعاشات بنسبة 15%.

زيادة علاوة “غلاء المعيشة” من 600 جنيه إلى 1,000 جنيه.

زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من “السادسة” حتى “الممتازة”.

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.