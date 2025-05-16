طريقة حجز موعد رخصة قيادة للرجال في السعودية عبر أبشر 2025.. تعرف على الخطوات بالتفصيل

توفر منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية السعودية خدمة حجز موعد مسبق لاستخراج رخصة القيادة للرجال، وذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، كما تتيح هذه الخدمة إمكانية تحديد موعد لدى الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها في مختلف مناطق المملكة، للاستفادة من خدمات إصدار وتجديد واستبدال رخص القيادة.

حجز موعد رخصة قيادة للرجال عبر منصة أبشر

تتيح هذه الخدمة إمكانية حجز موعد إلكتروني لإتمام مختلف المعاملات المتعلقة برخص القيادة، وتشمل:

إصدار رخصة قيادة جديدة للراغبين في الحصول على رخصة لأول مرة.

استبدال رخصة القيادة للحاصلين على رخص قيادة دولية أو أجنبية معتمدة.

إصدار بدل فاقد أو تالف في حال فقدان الرخصة أو تعرضها للتلف.

تجديد رخصة القيادة قبل انتهاء صلاحيتها لتجنب الغرامات.

طباعة رخصة القيادة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

طريقة حجز موعد رخصة قيادة للرجال عبر منصة أبشر

يمكن للراغبين في حجز موعد لإصدار أو تجديد رخصة القيادة للرجال في السعودية الاستفادة من خدمة المواعيد الإلكترونية عبر منصة أبشر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: