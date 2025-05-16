طريقة استرجاع حساب المواطن 2025 عند فقدان كلمة المرور ورقم الجوال.. خطوات سريعة بدون تعقيد لضمان استمرار الدعم

يواجه بعض المستفيدين من برنامج حساب المواطن مشكلة فقدان كلمة المرور ورقم الجوال المرتبط بالحساب، مما قد يُعيق الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالدعم، ولحسن الحظ يمكن حل هذه المشكلة بسهولة من خلال خطوات إلكترونية بسيطة، تُمكّن المستفيد من استعادة حسابه دون الحاجة إلى رقم الجوال المسجل مسبقًا، مع ضمان الحفاظ على بياناته ومخصصاته المالية دون أي تأثير.

نسيت كلمة مرور حساب المواطن ورقم الجوال

في حال نسيان كلمة المرور الخاصة بحساب المواطن وفقدان الوصول إلى رقم الجوال المسجل، يمكن استعادتها بسهولة عبر منصة حساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة حساب المواطن عبر الموقع الرسمي.

النقر على خيار “نسيت كلمة المرور” الموجود أسفل خانة تسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل:

رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري (يوم، شهر، سنة).

تاريخ انتهاء الهوية الوطنية.

الضغط على أيقونة “استعادة” لإرسال كلمة مرور مؤقتة.

استقبال رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور المؤقتة على رقم الجوال المسجل سابقًا.

إدخال كلمة المرور المؤقتة مع رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.

الضغط على “دخول” للوصول إلى الحساب.

إدخال رمز التحقق الجديد المرسل إلى الجوال لاستكمال عملية التوثيق.

تغيير كلمة المرور من خلال:

إدخال كلمة المرور المؤقتة.

إدخال كلمة مرور جديدة وتأكيدها.

الضغط على “تغيير” لحفظ التحديثات.

استقبال رسالة تأكيد نجاح تغيير كلمة المرور، مما يتيح للمستخدم تسجيل الدخول باستخدام البيانات الجديدة.

تغيير رقم جوال حساب المواطن

يمكن لمستفيدي حساب المواطن تحديث رقم الجوال المرتبط بحسابهم عبر منصة حساب المواطن الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية: