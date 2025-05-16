طريقة تحديث بياناتك الشخصية والمهنية على منصة اعتماد 2025

توفر منصة اعتماد خدمة إلكترونية مخصصة لموظفي القطاع الخاص، تتيح لهم تحديث بياناتهم الشخصية والمهنية بكل سهولة عبر حسابهم في اعتماد أعمال، ويمكن للمستخدم إجراء التعديلات المطلوبة بعد تسجيل الدخول إلى ملف التعريف الشخصي ثم تعديل البيانات وحفظ التغييرات فورًا، كما أن الخدمة مجانية ومتاحة لجميع منسوبي القطاع الخاص المسجلين في المنصة، مما يضمن تحديث المعلومات بشكل دقيق وسريع للاستفادة من مختلف الخدمات المتاحة.

طريقة تحديث البيانات على منصة اعتماد

يتيح نظام اعتماد أعمال إمكانية تحديث البيانات إلكترونيًا بخطوات بسيطة ويمكن إجراء التحديث باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة اعتماد عبر الرابط الرسمي.

اختيار “اعتماد – أعمال”، ثم إدخال بيانات تسجيل الدخول (رقم الهوية وكلمة المرور) أو الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على “الملف الشخصي” من القائمة العلوية.

مراجعة البيانات المسجلة، مثل رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، الجنسية، وغيرها.

تحديث أي معلومات تحتاج إلى تعديل وفقًا للحالة الحالية للمستخدم.

الضغط على “تحديث البيانات” ثم “حفظ” لضمان تسجيل التعديلات بشكل رسمي.

كيف يتم تجديد الاشتراك في منصة اعتماد

يمكن لأصحاب المنشآت في القطاع الخاص تجديد اشتراكهم في منصة اعتماد – أعمال إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية: