طريقة تحديث بياناتك الشخصية والمهنية على منصة اعتماد 2025

توفر منصة اعتماد خدمة إلكترونية مخصصة لموظفي القطاع الخاص، تتيح لهم تحديث بياناتهم الشخصية والمهنية بكل سهولة عبر حسابهم في اعتماد أعمال، ويمكن للمستخدم إجراء التعديلات المطلوبة بعد تسجيل الدخول إلى ملف التعريف الشخصي ثم تعديل البيانات وحفظ التغييرات فورًا، كما أن الخدمة مجانية ومتاحة لجميع منسوبي القطاع الخاص المسجلين في المنصة، مما يضمن تحديث المعلومات بشكل دقيق وسريع للاستفادة من مختلف الخدمات المتاحة.
طريقة تحديث البيانات على منصة اعتماد
يتيح نظام اعتماد أعمال إمكانية تحديث البيانات إلكترونيًا بخطوات بسيطة ويمكن إجراء التحديث باتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى منصة اعتماد عبر الرابط الرسمي.
- اختيار “اعتماد – أعمال”، ثم إدخال بيانات تسجيل الدخول (رقم الهوية وكلمة المرور) أو الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.
- الضغط على “الملف الشخصي” من القائمة العلوية.
- مراجعة البيانات المسجلة، مثل رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، الجنسية، وغيرها.
- تحديث أي معلومات تحتاج إلى تعديل وفقًا للحالة الحالية للمستخدم.
- الضغط على “تحديث البيانات” ثم “حفظ” لضمان تسجيل التعديلات بشكل رسمي.
كيف يتم تجديد الاشتراك في منصة اعتماد
يمكن لأصحاب المنشآت في القطاع الخاص تجديد اشتراكهم في منصة اعتماد – أعمال إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:
- زيارة الرابط الرسمي لمنصة اعتماد والانتقال إلى قسم “اعتماد – أعمال”.
- إدخال رقم الهوية، كلمة المرور، ورمز التحقق، ثم الضغط على “تسجيل الدخول”.
- أو اختيار تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، وإدخال رقم الهوية أو الإقامة، ثم إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال.
- الوصول إلى خيارات الاشتراك:
- الضغط على رقم الهوية الموجود في أعلى الصفحة.
- النقر على “تغيير رقم السجل التجاري”.
- اختيار نوع الاشتراك:
- تجديد الاشتراك (مالك السجل التجاري).
- المنشآت المفوض عليها (إذا كنت مفوضًا من المالك).
- إتمام عملية الدفع.
- اختيار “تجديد الاشتراك” وإصدار الفاتورة.
- استكمال عملية سداد الفاتورة إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة.
- بمجرد نجاح الدفع، سيظهر إشعار يؤكد أن “تم تجديد الاشتراك بنجاح”.