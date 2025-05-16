“بالخطوات”.. طريقة سداد منصة إحكام إلكترونيًا عبر صراف الراجحي والأهلي وإنماء 1446هـ

تُتيح منصة إحكام للمستفيدين إمكانية سداد الرسوم المستحقة إلكترونيًا عبر عدة وسائل دفع، وذلك بمجرد استلام رسالة نصية تحتوي على رقم الفاتورة ورقم الطلب، وتختلف قيمة الرسوم وفقًا لنوع العقار ومساحته، سواء كان سكنيًا أو زراعيًا، ويتم تحديد التكلفة بناءً على المساحة الإجمالية بالمتر المربع، ولضمان إتمام عملية الدفع بنجاح، يمكن للمستفيد اختيار إحدى الطرق المتاحة، مثل الصراف الآلي، تطبيق البنك، أو الموقع الإلكتروني للبنك.

سداد منصة احكام إلكترونيًا عبر صراف الراجحي

يمكن لمستفيدي منصة إحكام سداد الرسوم المستحقة بسهولة من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

إدخال بطاقة صراف الراجحي في جهاز الخدمة الذاتية.

اختيار “سداد المدفوعات” من القائمة الرئيسية.

الضغط على “دفع رسوم التسوية” لاستكمال عملية السداد بسرعة.

إدخال رقم الفاتورة للتحقق من المبلغ المطلوب دفعه.

تأكيد العملية بالضغط على “نعم” ليتم خصم المبلغ مباشرة من الحساب.

سداد منصة احكام إلكترونيًا عبر صراف الأهلي

يمكن لمستفيدي منصة إحكام سداد الرسوم المستحقة بكل سهولة من خلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أقرب جهاز صراف آلي تابع للبنك الأهلي.

إدخال بطاقة الصراف في الجهاز وتأكيد بيانات الدخول.

الضغط على “الخدمات الأخرى” من القائمة الرئيسية.

اختيار “المدفوعات” ثم تحديد خدمة مدفوعات الخدمات المطلوبة.

إدخال رقم الفاتورة المرتبط بطلب السداد عبر منصة إحكام.

مراجعة بيانات الفاتورة والتأكد من صحة المعلومات والمبلغ المطلوب.

تأكيد العملية وإتمام الدفع ليتم خصم المبلغ المستحق مباشرة.

سداد منصة احكام إلكترونيًا عبر إنماء

يتيح بنك الإنماء إمكانية سداد رسوم منصة إحكام بسهولة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية التابعة له، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: