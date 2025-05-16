برقم الهوية أو النفاذ الوطني.. رابط التسجيل في منصة إحكام في السعودية 1446هـ والمستندات المطلوبة

يمكن للراغبين في التسجيل في منصة إحكام وإنشاء حساب جديد الوصول إلى المنصة بسهولة، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية خدمات متكاملة في مجال العقارات داخل المملكة العربية السعودية، مما يسهل على المستخدمين التقديم على طلبات التملك والاستفادة من الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية، ويمكن التسجيل باستخدام رقم الهوية الوطنية أو عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد.

طريقة التسجيل في منصة إحكام

للتسجيل في منصة إحكام والاستفادة من خدماتها الإلكترونية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة إحكام.

الضغط على خيار “تسجيل الدخول” في الصفحة الرئيسية.

النقر على “إنشاء حساب جديد” للبدء في عملية التسجيل.

إدخال المعلومات المطلوبة، وتشمل:

الاسم الكامل للمستخدم.

رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري أو الميلادي.

البريد الإلكتروني ورقم الجوال للتواصل.

إنشاء كلمة مرور قوية لضمان الأمان.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة.

الضغط على “التحقق من البيانات” لمراجعة صحة المعلومات المدخلة.

اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإتمام عملية التسجيل.

تسجيل الدخول مجددًا باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول، يمكن تقديم طلب جديد من خلال إدخال تفاصيل العقار والمعلومات المطلوبة.

رفع المستندات الداعمة المطلوبة لإثبات الملكية.

مراجعة البيانات جيدًا، ثم الضغط على “إرسال الطلب”.

سيتم مراجعة الطلب خلال مدة أقصاها 60 يومًا للتحقق من المعلومات واتخاذ القرار المناسب.

المستندات المطلوبة في منصة إحكام

عند تقديم طلب لتملك العقارات عبر منصة إحكام، يتعين إرفاق مجموعة من الوثائق والمستندات الرسمية لضمان استيفاء الشروط، وتشمل:

تفاصيل العقار المطلوب تسجيله متضمنة:

نوع العقار (سكني، زراعي، تجاري، صناعي، إلخ).

نوع الوثيقة المستخدمة لإثبات الملكية.

المساحة الإجمالية للعقار بوحدة المتر المربع.

الموقع الدقيق للعقار، لضمان عدم وقوعه ضمن المناطق المحظورة.

نوع الطلب المقدم (إثبات تملك، تعديل صك، إلخ).

المستندات الشخصية لمقدم الطلب:

صورة الهوية الوطنية لصاحب الطلب ومن يمثله قانونيًا.

سجل الجهة في حال كان مقدم الطلب شخصية اعتبارية (مؤسسة أو شركة).

بيانات الوكيل أو المحامي إذا كان الطلب مقدمًا نيابة عن المالك الأصلي.

صورة الوكالة الشرعية أو التفويض الرسمي لإثبات صلاحية التمثيل.

الوثائق المتعلقة بالعقار: