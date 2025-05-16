طريقة حجز موعد فحص العمالة الوافدة في الأردن 2025 خطوة بخطوة

تُولي الحكومة الأردنية أهمية قصوى للسلامة الصحية داخل أراضيها، وحرصًا على حماية المواطنين والمقيمين من الأمراض المعدية، فرضت وزارة الصحة إجراءً إلزاميًا على جميع الوافدين القادمين بغرض العمل أو الإقامة يتمثل في فحص العمالة الوافدة، ومن أجل تنظيم هذه العملية وتقليل الازدحام على المراكز الصحية، وفّرت الوزارة منصة إلكترونية متطورة تتيح حجز المواعيد مسبقًا بسهولة.

ما هو فحص العمالة الوافدة في الأردن؟

يُعد هذا الفحص من الإجراءات الوقائية التي تلتزم بها الجهات الصحية في الأردن لضمان عدم دخول أي عامل أجنبي مصاب بأمراض معدية أو مزمنة قد تهدد الصحة العامة، ويشمل هذا الفحص الطبي تحاليل دقيقة للكشف عن:

فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

مرض السل (الدرن).

التهاب الكبد الوبائي.

الملاريا.

أمراض منقولة جنسيًا.

كيفية حجز موعد فحص العمالة الوافدة في الأردن 2025

لإتمام عملية الحجز بنجاح، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة الأردنية. اختيار جنسية العامل من القائمة المتاحة. تحديد المحافظة أو المدينة التي يقيم بها العامل. اختيار المركز الصحي الأقرب من ضمن الخيارات المتوفرة. تحديد اليوم والموعد المناسب لإجراء الفحص. إدخال البيانات الشخصية للعامل بدقة (رقم الجواز أو الرقم الشخصي، الاسم، ورقم الهاتف). مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها. الضغط على زر “حفظ” لإتمام عملية الحجز.

المراكز الصحية المعتمدة للفحص

تتنوع المراكز الصحية المعتمدة لإجراء الفحص في كافة محافظات المملكة، ومن أبرزها:

مركز صحي الجاردنز – عمان.

عيادات مستشفى الأمير فيصل – الزرقاء.

مركز صحي البقيع – السلط.

مديرية صحة الكرك.

مديرية صحة العقبة.

مديرية صحة المفرق.

عيادات مستشفى الأميرة بسمة – إربد.

طريقة الاستعلام عن نتيجة فحص العمالة

بعد الانتهاء من إجراء الفحص، يمكن الاستعلام عن النتيجة بسهولة من خلال: