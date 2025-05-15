“ابنك ليه مكان مضمون” خطوات إضافة المواليد في البطاقة التموينية 2025 بمصر والشروط اللازمة

يبحث العديد من الأشخاص عن خطوات إضافة المواليد في البطاقة التموينية 2025 بمصر، حيث طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وحددت الفئات المستحقة للاستفادة من تلك الخدمة وهم كل من الأسر محدودي الدخل وكذلك حاملي بطاقات التموين لمن لا يزيد عدد الأفراد عن 4 أشخاص، وكذلك مستفيدي برنامج تكافل وكرامة أو مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، كما يجب تسجيل الطفل من مواليد 2006 فيما فوق.

خطوات إضافة المواليد في البطاقة التموينية 2025

يمكن اتباع خطوات إضافة المواليد في البطاقة التموينية 2025 عبر الدخول على بوابة مصر الرقمية ومن ثم اتباع النقاط المقبلة:

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

من ثم يتم اختيار خدمة إضافة أفراد جدد.

بعد ذلك يتم تسجيل البيانات اللازمة.

ثم كتابة كل من الاسم والرقم القومي ورقم بطاقة التموين.

عليك الآن إدخال بيانات الطفل المولود وتكون صحيحة.

أيضا إرفاق كل من الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي للطفل.

ضرورة التأكد من صحة البيانات، وأخيرا قم بالنقر على خانة إرسال الطلب.

شروط إضافة أفراد جديدة إلى بطاقة التموين لعام 2025

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكنك من إضافة أفراد جديدة إلى بطاقة التموين 2025 وإضافة أفراد جدد، وضعت وزارة التموين شروطًا محددة تضمن توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، تتضمن هذه الشروط: