لعشاق كرة القدم.. استقبل التردد الجديد لقناة SSC SPORT HD بأعلى جودة لمتابعة اقوي المباريات

تُعد قناة SSC SPORT HD من أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي، لما تقدمه من محتوى رياضي مميز يجذب الملايين من محبي كرة القدم والرياضات الأخرى، وتتميز القناة ببث مباشر لأهم المنافسات والبطولات المحلية والدولية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق الرياضة، تشمل تغطياتها الحصرية دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري أبطال آسيا، إلى جانب تصفيات كأس العالم، بالإضافة إلى العديد من البطولات القارية والعالمية الأخرى.

مميزات قناة SSC SPORT HD

تتمتع قناة SSC SPORT بعدة خصائص تجعلها رائدة في مجال البث الرياضي:

بث مباشر لأهم البطولات الرياضية على مدار الساعة.

جودة عرض عالية بتقنيتي HD وSD لتجربة مشاهدة استثنائية.

برامج تحليل رياضي احترافي تواكب مجريات المباريات قبل وبعد انطلاقها.

تعليق صوتي مميز بصوت أفضل المعلقين في العالم العربي.

إمكانية مشاهدة مجانية لبعض المباريات، مع توفير باقات مشفرة للبطولات الحصرية.

ترددات متعددة عبر الأقمار الصناعية لتسهيل استقبال القناة في جميع الدول العربية.

تردد قناة SSC SPORT HD 2025

كما تحرص القناة على تقديم تحليل رياضي احترافي عبر برامج متخصصة تستضيف نخبة من الخبراء والمحللين الذين يسلطون الضوء على تفاصيل المباريات، أداء اللاعبين، وتكتيكات الفرق بأسلوب دقيق وشيق، ولضبط تردد قناة SSC SPORT HD على جهاز الاستقبال، إليك الترددات حسب كل قمر صناعي:

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

على القمر الصناعي بدر سات: