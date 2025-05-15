“ثبت الآن بجودة عالية HD” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 الجديد على الأقمار الصناعية لمتابعة البرامج الوثائقية

زاد البحث مؤخرا للتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025، حيث تكون قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات الفضائية التي تقدم البرامج الوثائقية المتخصصة في عالم الطبيعة والحياة البرية والحيوان والأحياء أيضا، فيما إن تلك القناة يتم ضبطها على جهاز الريسيفر دون الحاجة لدفع أي رسوم أو اشتراك، كما قامت إدارة القناة الفترة السابقة بتحديث التردد الخاص بها ليتمكن كافة المتابعين من متابعة المحتوى على مدار اليوم دون انقطاع بجودة عالية للصورة والصوت.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

يمكن الآن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال كتابة الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

القمر الصناعي من خلال عرب سات.

تردد القناة الجديد يكون هو 11804.

معامل الاستقطاب يكون عبر أفقي.

فيما يكون معدل الترميز هو 27500.

يتم ضبط تصحيح الخطأ عبر 3/4.

تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025

جاء أخر تحديث لتردد القناة على القمر الصناع عرب سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي من خلال نايل سات.

تردد القناة الجديد يكون هو 11411.

معامل الاستقطاب يكون عبر عمودي.

فيما يكون معدل الترميز هو 27500.

يتم ضبط تصحيح الخطأ عبر 5/6.

كيفية تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك للتليفزيون

يمكنكم تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك للتليفزيون من خلال اتباع بعض من الخطوات والتي تمثلت على النحو التالي: