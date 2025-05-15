خطوات التقديم على قرض بدون فوائد من الراجحي واهم القروض الجديدة 2025

نقدم لكم خطوات التقديم على قرض بدون فوائد من الراجحي، احد اكبر البنوك السعودية التي تمنح العملاء العديد من التمويلات التي تناسب كافة الأسر، كما يقدم مصرف الراجحي تسهيلات متنوعة خاصة في فتح الحسابات الجديدة او طلبات التمويل، فضلا عن سلسلة الاعفاءات التي تقدمها لأسر العملاء حال التعثر في السداد نتيجة الاصابات المزمنة او حالات الوفاة، لهذا نبرز لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل كيفية التقديم على تمويل بدون فوائد.

خطوات التقديم على قرض بدون فوائد من الراجحي

يمكنك التقديم للحصول على قرض بدون فوائد من الراجحي بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

تسجيل الدخول عبر حسابك الشخصي في النظام الإلكتروني الخاص بالمصرف.

الدخول إلى قسم الخِدْمَات المصرفية الإلكترونية والانتقال إلى قائمة التمويلات الشخصية.

اختيار خيار “تمويل وطني” والنقر على زر “تقدم بطلبك الآن”.

إكمال إدخال البيانات الشخصية، المالية، وجهة العمل مع رفع المستندات الضرورية مثل الهُوِيَّة أو الإقامة، تعريف وتثبيت الراتب.

إتمام الإجراءات النهائية ومراجعة تفاصيل التمويل.

الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد تقديم الطلب، سيرسل المصرف رسالة تؤكد استلام طلبك، وستظهر تفاصيل التمويل وشروطه بناءً على المعلومات التي قدمتها، مما يتيح لك معرفة أقصى مبلغ تمويلي متاح وعدد الأقساط الشهرية بكل شفافية ووضوح، حيث يعتبر القرض بدون فوائد نموذجًا مميزًا يسد احتياجات الأفراد دون أعباء إضافية.

ما هي أنواع قروض الراجحي؟

يسعى مصرف الراجحي من خلال هذه خدماته المختلفة توفير حلول تمويلية شاملة ومتكاملة، ومن اهم تمويلات الراجحي التالي:

تمويل الأسطول.

قرض الاستهلاك.

منتج تمويل نقاط البيع.

تمويل السيارات.

قرض التعليم.

تمويل العقود.

منتج ثروة العقاري.

وصلنا لختام شرح خطوات التقديم على قرض بدون فوائد من الراجحي واهم القروض الجديدة 1447 -2025.