اشتري وإنت مغمض ✅️.. مواصفات جبارة لهاتف “HONOR X9c” مزود بتصميم شيك ومعالج قوي

أطلقت شركة HONOR هاتفها الجديد HONOR X9c في عام 2025 في الأسواق العربية، ليشكل إضافة قوية ضمن فئة الهواتف المتوسطة، يتميز الجهاز بتصميم أنيق ومواصفات تقنية متطورة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن توازن بين الأداء والسعر، بالإضافة إلى تجربة تصوير مميزة وشاشة عالية الجودة.

مواصفات هاتف HONOR X9c

يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات التي تضعه في مقدمة الأجهزة ضمن فئته، وتشمل أبرز خصائصه ما يلي:

المواصفات التفاصيل الشاشة حجم 6.81 بوصة – نوع IPS LCD – دقة 2388 × 1080 بكسل – معدل تحديث 120 هرتز المعالج Snapdragon 695 من كوالكوم – يدعم شبكات 5G – سرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت التخزين الداخلي 128 جيجابايت – مع دعم بطاقات microSD للتوسعة الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (عمق) الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل البطارية 4800 مللي أمبير – دعم الشحن السريع بقوة 66 واط النظام Android 12 مع واجهة Magic UI 6.0 التصميم تصميم حديث بإطار بلاستيكي وواجهة أمامية زجاجية

أبرز مميزات HONOR X9c

أداء موثوق: المعالج Snapdragon 695 يمنح المستخدم تجربة سلسة في تشغيل التطبيقات والألعاب دون تقطيع.

شاشة مذهلة: بحجم كبير ودقة عالية، إلى جانب معدل تحديث 120 هرتز، تقدم الشاشة تجربة عرض غنية وسلسة.

تصوير بجودة عالية: الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابكسل تتيح التقاط صور واضحة ومفصلة، فيما تقدم الكاميرا الأمامية صور سيلفي بجودة ممتازة.

بطارية تدوم طويلاً: مع سعة 4800 مللي أمبير ودعم الشحن السريع، يمكن إعادة شحن الهاتف في فترة قصيرة جدًا.

تصميم أنيق: يتميز الهاتف بحواف نحيفة وهيكل أنيق يسهل حمله واستخدامه.

سعر HONOR X9c في الدول العربية (2025)

يأتي هاتف HONOR X9c بنسخة بسعة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، وتتوفر الأسعار التقريبية في بعض الدول العربية كما يلي: