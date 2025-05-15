لعشاق ألعاب الموبايل..سعر و موصفات هاتف ريملي Realme 14 5G بمعالج وتقنيات حديثة تنافس الأسواق

يعتبر هاتف ريملي Realme 14 5G من الموبايلات الحديثة التي خصصت لمحبي الألعاب الإلكترونية حيث يمتلك هذا الهاتف المحمول مزايا مختلفة عن باقي الأجهزة للاستماع بجميع الألعاب حيث قامت شركة ريلمي بتطوير تلك الهاتف من أجل أن يكون مناسب لعاشق ألعاب الموبايل الجديدة لذلك سوف نذكر لكم جميع مزايا تلك الهاتف وسعر هاتف ريملي Realme 14 5G في الأسواق المصرية.

ما هي مواصفات هاتف ريملي Realme 14 5G

يعتبر هاتف ريملي Realme من الموبايلات الصينية التي تنافس عدد كبير من الإصدارات الحديثة في عالم الموبايلات كما نجحت الشركة في تحسين المعالج والكاميرا الخفية لكي تنافس وتلبي احتياجات العملاء في تلك الفترة لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

الاتصال والشبكات في تلك الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني (2G) والثالث (3G) والرابع (4G) والخامس (5G).

كما يدعم هاتف ريملي خاصية NFC.

كذلك التصميم والخامات حيث الأبعاد 163.1 × 75.7 × 8 ملم كما الوزن: 196 جرام.

الخامة بلاستيك مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68/IP69 حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة.

توفير لمبة إشعارات خلفية باللون الأبيض.

نوع الشاشة: AMOLED مسطحة والحجم: 6.67 بوصة أما الدقة: 1080 × 2400 بكسل.

معدل التحديث في تلك الهاتف هو 120Hz.

كثافة البكسلات تساوي حوالي 395 بكسل لكل إنش.

أما سطوع الشاشة في هاتف ريملي Realme 14 5G حتى 2000 شمعة.

هاتف ريملي Realme 14 5G بتصميم الثقب في منتصف الشاشة.

توفير المعالج Snapdragon 6 Gen 4 مع تكنولوجيا 4 نانو.

كما معالج هاتف ريملي Realme 14 5G حوالي Adreno 810.

التخزين 256 جيجا بايت (UFS 3.1).

أما الرام 12 جيجا بايت (LPDDR4X).

إمكانية إضافة كارت ميموري بدل من الشريحة الثانية.

مميزات هاتف ريملي Realme 14 5G

يتميز هاتف ريملي Realme 14 5G بأداء قوي مقابل سعر مناسب في السوق المصري.

كذلك تصميم عصري مناسب لمحبي الألعاب جداً.

كذلك مقاوم للماء والغبار بمعيار عالي.

توفير شاشة AMOLED ممتازة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120Hz.

كذلك توفير بطارية ضخمة تصمد ليوم كامل.

سماعات عالية بجودة صوت ممتازة.

كذلك شبكة قوية ومستشعر بصمة سريع جداً.

عيوب هاتف ريملي Realme 14 5G

الهاتف لا يوجد فيه منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن.

كذلك تصوير السيلفي بجودة 1080p فقط لا غير.

كما لا يحتوي هاتف ريملي Realme 14 5G على عدسة Ultra Wide.

كما يوجد اهتزاز في تصوير فيديو 4K.

لم يمتلك هاتف ريملي Realme 14 5G طبقة حماية للشاشة.

سعر هاتف ريملي Realme 14 5G

يرغب عشاق ألعاب الموبايل التعرف على سعر هاتف ريملي Realme 14 5G حيث وصل سعر الهاتف المحمول في مصر للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 17999 جنيه مع ضمان محلي.