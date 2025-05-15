من بينك بدون زيادة الفرع.. خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين بالرقم القومي

يقدم بنك الخرطوم عبر الأونلاين خدمة فتح حساب بنكي عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر البنك لذلك سوف نوضح لكم خطوات فتح حساب بنكي عبر الإنترنت في بنك الخرطوم كما يجب توفير جميع الالتزامات من أجل فتح الحساب البنكي بدون زيادة الفرع.
طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين
يقدم بنك الخرطوم عدد من الحسابات البنكية المختلفة في السودان لذا سوف نشرح للجميع طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين كالتالي:
- عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني لدى بنك الخرطوم.
- ثم بعد ذلك اختيار خدمة تسجيل الدخول.
- الانتقال إلى خدمة فتح حساب بنكي أونلاين.
- ثم تحديد نوع الحساب المراد فتحه سواء حساب جاري أو حساب توفير
- إدخال البيانات المطلوبة ومنها الرقم الوطني للمواطنين السودانيين مع جواز السفر للمغتربين.
- رفع المستندات المطلوبة ثم إرسال الطلب بشكل إلكتروني إلى بنك الخرطوم.
- انتظار المراجعة والموافقة النهائية من البنك.
الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم
- الحد الأدنى لفتح الحساب جاري أو توفير هو 10,000 جنيه سوداني.
- كما يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عام أو أكثر.
- كذلك في حالة كان المتقدم أقل من 18 عام يجب تقديم موافقة ولي الأمر.
- يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية أو مقيم في السودان.
- تقديم المستندات المطلوبة ومنها الرقم الوطني للسودانيين مع توفير جواز السفر للمغتربين في الدولة.
- يشترط توفر بريد إلكتروني ساري للتواصل أثناء فتح حساب بنكي لدى بنك الخرطوم عبر الأونلاين في دولة السودان لجميع العملاء السودانيين والمغتربين.