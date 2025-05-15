البرومو يذهل الحضور .. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 192 المنتظرة بتوقيت الدول العربية

ترتفع مؤشرات البحث عن موعد عرض حلقة المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 192 بعد إلغاء عرض الحلقة في موعدها الأساسي يوم أمس الاربعاء، فقد فوجئ المتابعين بعدم عرض الحلقة مما أثار حالة من الجدل بين عشاق المسلسل في الوطن العربي، ومن خلال التالي نوضح الموعد المحتمل لعرض تلك الحلقة المنتظرة باللغة العربية والتركية والأحداث المتوقعة وفقا لما جاء به البرومو الترويجي للمسلسل.

المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 192

من المتوقع عرض الحلقة المنتظرة رقم 192 من مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء المقبل بتاريخ الواحد والعشرين من مايو 2025 باللغة التركية على شاشة قناة ATV التركية، ومن ثم عرض الحلقة باللغة العربية بعد مرور 24 ساعة على شاشة قناة الفجر الجزائرية الأرضية بتاريخ 22 من مايو 2025، وذلك بعد تأجيل لمدة سبعة أيام والسبب هو عرض مباراة كرة قدم هامة وهي نهائي كأس تركيا لهذا العام في الموعد ذاته للمسلسل لذا قررت إدارة القناة التأجيل لوجود تعارض.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل عثمان

يمكن متابعة الحلقة الجديدة من المسلسل باعلى تقنيات البث من خلال إجراء بحث يدوي عبر أجهزة الإستقبال المنزلية وإدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

الأحداث المتوقعة الحلقة 192 مسلسل عثمان

توقع متابعي المسلسل أن تشهد الحلقة القادمة احداث أسر توغرت بعد أن سقط جريحا على الأرض ورد فعل عثمان وأيضا محاولاته إنقاذ حياته وتشهد الحلقة أيضا اضطرابات بالغة تهدد مسير القبيلة وبدء التخطيط الجديد لخريطة التحالف لمواجهة الصراعات السياسية والعسكرية والصراعات الداخلية التي لا تنتهي واتخاذ قرارات مصيرية من عثمان ضد الخيانة.

توقيت عرض مسلسل عثمان

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان أسبوعيا، وبالتحديد يوم الخميس عبر شاشة قناة الفجر في التوقيت التالي: