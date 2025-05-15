القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والتشكيل المتوقع

لقد استطاع منتخب مصر لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة الوصول إلى الدور النصف النهائي في كأس أفريقيا لهذا العام المقامة في جمهورية مصر العربية وقد حقق منتخبنا إنجاز بالوصول إلى تلك المباراة الهامة ولكن يسعى أيضاً جميع محبي المنتخب الوصول إلى الدور النهائي والفوز في تلك المباراة المرتقبة لذا سوف نقوم بتوضيح موعد المباراة المنتظرة والقنوات الناقلة لمتابعة تلك المباراة.

موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي

لقد وصل منتخب مصر للشباب في كأس أمم إفريقيا للشباب للدور النصف النهائي وسوف يتقابل مع فريق المغرب اليوم حيث سوف تقام المباراة مساء اليوم الخميس 15 مايو 2025 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الدفاع الجوي كما سوف تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم

سوف يتم اذاعة تلك المباراة الهامة في الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب بين فريق منتخب مصر للشباب ومنتخب المغرب على قناة أون تايم سبورتس بث أرضي داخل مصر فقط كذلك سوف تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6 كما المعلق هو محمد مبروكي عبر قناة beIN Sports.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر للشباب

يرغب العديد من محبي متابعة منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة معرفة التشكيل المتوقع لمنتخب مصر للشباب كما يلي: